video suggerito

Il tutorial di un papà con i migliori metodi per addormentare un neonato Un papà ha pubblicato sui suoi profili social un tutorial con 8 metodi per riuscire ad addormentare i neonati. La sua verve comica alla fine riesce nell’intento e il suo piccolo crolla in un sonno profondo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo Instagram @GeorgeLewiscom

George Lewis ha deciso di fondere le due attività che più lo impegnano al momento, i suoi sketch comici e la cura che riserva al suo bebè, per dare vita ad un vero e proprio tutorial per i neo genitori che si destreggiano la sera nel tentativo di trovare il metodo adatto per addormentare il loro neonato.

Il sonno dei bambini influenza i genitori

La dottoressa Luana Nosetti aveva raccontato a Fanpage.it il disagio che quasi tutti i neo genitori provano durante i primi mesi di vita dei loro bebè, soprattutto di notte. L'esperta, infatti, spiegava che il ciclo del sonno molto breve dei bebé li portava a faticare a prendere sonno o a risvegliarsi ogni 3 ore. Questi continui risvegli privano mamme e papà del sonno necessario a riposare il loro corpo e la loro mente, provati dalle difficoltà che la nascita di una nuova vita porta con sé.

Il Manuale MSD parlando del sonno dei piccoli, rassicura i genitori, spiegando che a poco a poco il ciclo del sonno dei loro bambini si allungherà, permettendo ai bebé già attorno al quarto mese di vita, quanto meno, di rispettare il ritmo di sonno e veglia tra giorno e notte. "Entro il primo anno di vita i bambini saranno in grado di dormire dalle 8 alle 9 ore ogni notte" specificano dal Manuale, facendo però riferimento alla possibile comparsa di disturbi del sonno, che possono comparire già ad un anno e mezzo di vita.

Il tutorial del papà-comico per i neogenitori

George Lewis ha condiviso il disagio delle lunghe notti insonni dei neogenitori con un video comico che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Durante l'intero video l'uomo che si filma dalla prospettiva del suo bebè nella culla, mette in mostra ciascuno dei metodi da lui utilizzati, nel disperato tentativo di vedere addormentarsi il suo bambino.

I rumori bianchi: il papà culla il suo piccolino, tenendolo tra le braccia e intanto emette dei sussurri, in grado di calmare il bimbo.

il papà culla il suo piccolino, tenendolo tra le braccia e intanto emette dei sussurri, in grado di calmare il bimbo. Dondolare: dal momento che il primo metodo sembra non funzionare, l'uomo oltre a emettere rumori bianchi inizia a dondolare in tutte le direzioni con il bebè tra le braccia.

dal momento che il primo metodo sembra non funzionare, l'uomo oltre a emettere rumori bianchi inizia a dondolare in tutte le direzioni con il bebè tra le braccia. Minacce: Lewis tira fuori la sua verve comica, iniziando con le "maniere forti", sventola il peluche a forma di pecorella davanti al suo bimbo dicendogli "Se non prendi sonno do fuoco a questa pecorella". Esasperato prova poi con la scomparsa di Babbo Natale: "Se non ti addormenti entro un minuto, quest'anno non arriverà Natale ".

Lewis tira fuori la sua verve comica, iniziando con le "maniere forti", sventola il peluche a forma di pecorella davanti al suo bimbo dicendogli "Se non prendi sonno do fuoco a questa pecorella". Esasperato prova poi con la scomparsa di Babbo Natale: "Se non ti addormenti entro un minuto, ". Psicologia inversa : "Non voglio che tu vada a dormire, credo tu debba rimanere sveglio tutta la notte" è questo l'ennesimo metodo dell'uomo che cerca così di addormentare il bimbo.

: "Non voglio che tu vada a dormire, credo tu debba rimanere sveglio tutta la notte" è questo l'ennesimo metodo dell'uomo che cerca così di addormentare il bimbo. Il peso del confronto con i pari: il padre, sempre con verve comica, prova a paragonare il bimbo ai coetanei, dicendo lui "Io credo che tutti i bravi ragazzi vadano a dormire presto la sera, è quello che si dice in giro".

il padre, sempre con verve comica, prova a paragonare il bimbo ai coetanei, dicendo lui "Io credo che tutti i bravi ragazzi vadano a dormire presto la sera, è quello che si dice in giro". Rumore di balena : Lewis finge di riuscire a imitare il verso della balena che scimmiotta con la bocca mentre un registratore lo fa sentire in sottofondo.

: Lewis finge di riuscire a imitare il verso della balena che scimmiotta con la bocca mentre un registratore lo fa sentire in sottofondo. Baratto : "Che te ne pare se riceverai al posto del 25% il 50% del testamento " propone il genitore al bambino. In seguito prova lo stesso metodo offrendo più latte al piccolo.

: "Che te ne pare se " propone il genitore al bambino. In seguito prova lo stesso metodo offrendo più latte al piccolo. Annoiare il bebé: a questo punto l'uomo inizia un lungo monologo sui bitcoin, e sulla politica, nel tentativo di annoiare il bimbo al punto tale da vederlo crollare in un sonno profondo. Lewis poi si allontana soddisfatto di soppiatto, perché il suo bimbo si è davvero addormentato.