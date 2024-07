Il trucco dei 10 ciucci di una mamma per far dormire la sua bimba tutta la notte

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Laura Gerson è una mamma inglese che come tanti genitori si è trovata a combattere contro i risvegli notturni della sua bambina, senza spiegarsi perché la piccola non riuscisse a dormire in maniera continuativa tutta la notte.

Quando la piccola ha iniziato a parlare, nella notte si svegliava per strillare a gran voce “ciuccio, ciuccio”, riporta il sito Parents, ecco che quindi Gerson ha avuto un’idea brillante, che ha subito condiviso su Facebook in un gruppo di mamme online "The Motherload community", perché arrivasse a quanti più genitori possibili.

Il metodo dei 10 ciucci

Amelia, la bimba di 3 mesi di Laura Gerson, non riusciva a dormire la notte, perché per riaddormentarsi aveva bisogno di mettere in bocca il ciuccio, allora la sua mamma ha pensato bene di farle trovare già nel suo lettino tutto ciò di cui avesse bisogno.

La mamma ha posizionato nel lettino di sua figlia non uno ma ben 10 ciucci, per fare in modo che se al risveglio il ciuccio con il quale si era addormentata la piccola Amelia fosse stato lontano da lei, rigirandosi ne avrebbe potuti trovare altri 9.

“È stata una questione di tentativi ed errori, certo a volte li fa cadere a lato del letto, ma nel 99% dei casi questo trucco funziona” ha detto la mamma a Parents.

Da 8 mesi a questa parte, infatti, la bimba riesce a dormire quasi tutte le notti senza interruzioni, e come lei anche i suoi genitori.

I bimbi possono dormire con il ciuccio?

Il ciuccio durante la notte è ottimale per i bambini, come specificano le linee guida stilate dall’Associazione Americana di Pediatria, il succhietto è in grado di ridurre del 50% il rischio di SIDS, o morti in culla e di calmare il sistema nervoso del bambino.

Il ciuccio protegge i bimbi durante il riposo anche se lo perdono dalla bocca durante la notte, poiché anche solo addormentarsi con il succhietto in bocca permette loro di avere la lingua posizionata nel modo corretto.

Alle pagine di Parents, il pediatra Robin Jacobson, specifica che l’unico rischio potrebbe essere quello che i bimbi, abituati solo a calmarsi con il ciuccio, quando sarà arrivato il momento di farne a meno, non riusciranno più a prendere sonno in autonomia, per questo consiglia di mettere in pratica anche altri accorgimenti:

cullare il bimbo prima di metterlo a letto

cercare di mantenere il luogo dove il bimbo riposa il meno rumoroso possibile

accarezzarlo ripetutamente sulla fronte o sulla pancia

fare ascoltare al bimbo dei rumori bianchi

rimanere nella stanza con il bimbo, senza prenderlo in braccio ma parlandogli e accarezzandolo

fasciare il bimbo