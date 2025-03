video suggerito

Più della metà dei genitori viene giudicata per l'utilizzo del ciuccio dei figli: ecco cosa ne pensano i terapisti familiari Lasciare che i propri bambini si calmino con il ciuccio per molti genitori è complesso, poiché in pubblico si sentono giudicati per questa pratica. Tuttavia il succhietto non è per forza qualcosa di negativo per i bambini.

A cura di Sophia Crotti

Un sondaggio ha rivelato che tra le pratiche di cui i genitori si vergognano di più in pubblico, vi è quella di lasciare che i loro bimbi tengano il ciuccio in bocca. Nonostante l'American Academy of Pediatrics (AAP) sostenga che lasciare dormire i piccoli con il succhietto in bocca li protegga dal rischio di SIDS, l'opinione comune sembra non pensarla ancora allo stesso modo. I risultati del sondaggio sono stati condivisi sulla rivista Parents e hanno dimostrato che per i genitori è ancora complesso lasciare che i loro piccoli si calmino in pubblico con il ciuccio.

I risultati del sondaggio sul ciuccio

Le percentuali del sondaggio sulle sensazioni dei genitori i cui bambini tengono in bocca il ciuccio hanno dimostrato che vi sono tanti tabù riguardo il succhietto:

il 15% dei genitori inglesi si sente giudicato quando lascia il ciuccio al proprio bambino

quando lascia il ciuccio al proprio bambino il 63% dei genitori è stato giudicato per quando ha dato il ciuccio al proprio bimbo in pubblico nel suo primo anno di vita.

il 36% dei commenti provengono da estranei, il 30% da altri genitori, il 20% da amici e il 18% dai nonni del piccolo.

La terapista Carolyn Solo ha spiegato alle pagine di Parents che questi dati non la straniscono affatto: "Fosse solo il ciuccio il problema, i genitori di oggi sono continuamente sottoposti a giudizio, per le loro scelte di allattamento, di riposino, di cambiare i piccoli in pubblico, sembra che gli altri sappiano fare ogni cosa meglio di loro" ha spiegato.

I genitori dunque finiscono per sentirsi tremendamente in colpa e nel 28% dei casi, parlando del sondaggio sulle abitudini del ciuccio, di optare per toglierlo ai piccoli.

I benefici del ciuccio nei bambini, secondo gli esperti

L'Associazione Americana di Odontoiatria Pediatrica ha diffuso nel 2024 un vademecum in grado di spiegare i benefici che il succhietto ha per i più piccoli:

previene la malsana abitudine di succhiarsi il pollice

insegna ai bambini nati prematuri la corretta suzione

è una fonte di sollievo per i tanti stress che i piccoli vivono nei loro primi mesi di vita

per i tanti stress che i piccoli vivono nei loro primi mesi di vita diminuisce il rischio di morte in culla

Le indicazioni valgono per il primo mese di vita dei bambini ma, secondo degli esperti, non si conoscono ancora le conseguenze a lungo termine dell'utilizzo dei ciucci. Secondo la terapista familiare Morgan Dixon, nonostante non ci siano dunque indicazioni certe sulla potenziale negatività del ciuccio ma anzi se ne conoscano i benefici, i genitori tendono a giudicarsi riguardo il suo utilizzo perché si tratta di una pratica associata ad un oggetto tangibile. "Si tratta di qualcosa osservabile da tutti e dunque su cui tutti si sentono in dovere di dire qualcosa, ma io invito i genitori a scegliere ciò che è meglio secondo loro e secondo il loro pediatra per il proprio bambino" ha concluso Dixon.