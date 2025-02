video suggerito

"Al tuo bimbo vengono spesso le carie? Prova con questi 7 trucchi": i consigli della dentista Lavare i denti regolarmente è importantissimo per i bambini che vogliono evitare carie e problemi alle gengive. La dentista Miranda Pascucci ha invitato i genitori a mettere in atto 7 trucchi.

A cura di Sophia Crotti

Sono sempre di più i bambini che nel Regno Unito hanno problemi ai loro denti e allo smalto, dovendo poi curare dolorose carie che colpiscono i loro dentini. Secondo la sezione del sito del governo britannico, dedicata alla salute dei piccoli, oltre il 60% dei bimbi già dai 5 anni ha avuto problemi di carie nel 2024. La dentista Miranda Pascucci, alle pagine di Mirror, ha però elencato i 7 trucchi da mettere in atto per promuovere l'igiene orale del proprio bambino ed evitare che si ritrovi spesso dal dentista.

Creare la routine del lavaggio dei denti

I bimbi, secondo Pascucci, devono imparare che lavarsi i denti è molto importante, sempre, non c'è stanchezza o pigiama party a casa di un amico che tenga. "I piccoli hanno però bisogno della supervisione dei genitori da quando spunta il loro primo dentino all'età di 12 anni" spiega la dottoressa. Quando i bimbi sono troppo piccoli, infatti, non sono in grado di comprendere le conseguenze di uno spazzolamento non corretto e ha bisogno che i genitori lavorino sulle sue capacità manuali perché si lavi i denti in modo effiicace. Crescendo, è importante che una volta interiorizzata la routine non decidano che "per una sera" possono andare a letto senza lavarsi i denti. "Invitate i bambini a lavarsi i denti almeno due volte al giorno, la mattina e la sera" ha detto Pascucci, ritenendo che alcuni genitori non si rendano conto dell'importanza di far spazzolare i denti ai bimbi anche prima di andare a letto, dal momento che durante la notte diminuisce la produzione di saliva e dunque i denti sono meno protetti.

Scegliere la tecnica di spazzolatura dei denti più efficace

Secondo la dottoressa Pascucci è bene insegnare ai bimbi una tecnica di spazzolamento che si ripeta poi sempre uguale a se stessa: "Sarebbe bene che i piccoli lavassero i denti sempre nello stesso ordine, posizionando lo spazzolino a 45 gradi dai denti muovendo su e giù delicatamente le setole, senza dimenticare le gengive" spiega la dentista al Mirror. Quando si tratta di neonati la dottoressa suggerisce di posizionarli seduti e di sollevare delicatamente il loro labbro superiore per spazzolare leggermente i dentini spuntati.

Il filo interdentale fin da piccoli

Per evitare che le gengive sanguinino o che il filo interdentale diventi solo un'imposizione che presto in età adulta si dimentica, la dottoressa invita i genitori a inserire il filo interdentale fin da subito nella routine del lavaggio dei denti dei propri bambini. "Lo spazzolino può pulire solo il 60% della superficie dentale, per questo il filo è essenziale". La dottoressa invita i genitori ad acquistare lo specifico filo interdentale da utilizzare quando i bambini indossano gli apparecchi ortodontici e dunque hanno bisogno di un'igiene dentale ancora maggiore.

Cibi sani e niente bevande zuccherine

La dottoressa Pascucci rivela l'esistenza di alcuni cibi in grado di proteggere i denti dei più piccoli dalle carie:

noci e anacardi: si tratta di una fonte di fosforo ideale per la protezione di denti e gengive.

si tratta di una fonte di fosforo ideale per la protezione di denti e gengive. formaggio: grazie al calcio contenuto in esso è in grado di contrastare l'acidità della bocca, bilanciando il Ph e aumentando la salivazione, che protegge il cavo orale lavando via batteri e acido.

Da evitare sono invece le bevande zuccherine, in grado con le loro molecole in combinazione con quelle salivari, di creare molta placca dentale, la quale rimanendo sui denti indebolisce lo smalto e porta così allo sviluppo di carie o malattie gengivali. "Quando i bimbi bevono bibite zuccherine, sempre con moderazione, è bene che risciacquino la bocca con dell'acqua".

Scegliere il dentifricio adatto all'età del bimbo

Secondo la dentista Miranda Pascucci, la parola d'ordine quando si sceglie un dentifricio per bambini deve essere fluoro, contenuto in 1000 parti per un milione nella pasta scelta per i bimbi più piccoli di tre anni e tra i 1.350 e 1.500 per i bimbi dai 7 anni in su. "Tra gli 0 e i 3 anni basta una sottile striscia di dentifricio, per i bimbi sopra i 3 anni basta una quantità di dentifricio della grandezza di un fagiolo" conclude Pascucci.

Dare ai denti il tempo di riprendersi

I bimbi non devono ossessionarsi con il lavaggio dei denti, convincendosi che ogni 10 minuti devono correre in bagno a lavarli. "Ogni volta che si mangia o si beve, i batteri nella bocca iniziano a produrre acidi che potenzialmente sono in grado di attaccare i denti, facilitando lo sviluppo di carie". Piuttosto che lavarsi i denti in continuazione, però la dottoressa invita i genitori a evitare che i bimbi mangino snack e spuntini tra un pasto e l'altro.

Rendere divertente lavarsi i denti e un amico il dentista

Molti piccoli sono terrorizzati all'idea di andare dal dentista e vivono il lavaggio dei denti in maniera molto tesa, convinti che se sbaglieranno dovranno quindi recarsi da lui. "Imposta un timer, metti della musica e lavati i denti insieme ai tuoi figli per rendere il momento sereno e non traumatico per i più piccoli" spiega Pascucci, invitando i genitori a spiegare ai piccoli perché sia tanto importante lavare i denti quotidianamente. Per una buona routine dei denti è importante anche recarsi periodicamente dal dentista e più il bimbo lo vedrà, meno temerà questa figura crescendo.