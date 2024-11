video suggerito

Il trucco del bicchiere di vetro per scoprire se al bimbo sono spuntati i primi dentini Una mamma ha condiviso il trucco del bicchiere di vetro, con il quale ha scoperto che i pianti, la lieve febbre e l’irritabilità del suo bambino erano dovute all’imminente spuntare del suo primo dentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Credits:profilo ig di @NadulaGluelessWigs

Urla, pianti e stridore di denti, in tutti i sensi, caratterizzano il periodo in cui al bambino iniziano a spuntare i primi dentini. Una mamma che su Instgram si chiama @Nadula Glueless Wigs, ha condiviso attraverso un video, il trucco che lei ha utilizzato per capire se il suo bebé avesse iniziato o meno la dentizione. Per metterlo in atto non serve nient’altro che un bicchiere trasparente di vetro e un po’ di collaborazione da parte del bebè. Oltre a conoscere i metodi che possono rendere il periodo meno doloroso per il piccolo.

Il trucco del bicchiere di vetro

Come si legge dal Manuale MSD con "dentizione" si intende la comparsa dei denti sulle gengive del bambino. Il primo dentino, generalmente spunta nella bocca dei bebé attorno al compimento dei loro 6 mesi. Comprendere che al piccolo stanno nascendo i primi dentini è abbastanza semplice, potrebbe salire loro qualche linea di febbre e potrebbero risultare particolarmente irritabili.

Ma una mamma americana, indecisa su quale fosse il motivo del pianto incessante del suo bambino ha deciso di assicurarsi del fatto che si trattasse proprio dei suoi dentini con il metodo del bicchiere, che racconta nella descrizione del video, aver imparato da TikTok. Metterlo in atto è molto semplice:

Bisogna munirsi di un bicchiere di vetro trasparente Abbassare dolcemente il labbro inferiore o superiore del bebé Fare rotolare il bicchiere sulla gengiva del piccolo, in modo delicato

Messo in atto il metodo, esattamente come nel video, dovrebbero apparire, ancora un po’ nascosti sotto alle gengive, i dentini del bebé.

Come alleviare il dolore della dentizione del bambino

Il Manuale MSD specifica che la dentizione del bambino, che inizia quando il piccolo ha 6 mesi e si conclude, per quanto riguarda i denti da latte, entro i due anni e mezzo, può essere dolorosa per il piccolo. Il bimbo potrebbe infatti essere molto irritabile, non riuscire a dormire serenamente o a mangiare tranquillo. Tra i metodi suggeriti per rendere meno fastidiosa la dentizione vi sono:

masticare oggetti duri e freddi: il bimbo potrebbe trarre sollievo dalla masticazione di gomma rigida o massaggiagengive con all’interno gel.

il bimbo potrebbe trarre sollievo dalla masticazione di gomma rigida o massaggiagengive con all’interno gel. massaggio gengivale: si può effettuare con o senza ghiaccio e permette al bimbo di alleviare il dolore che sente alle gengive.

si può effettuare con o senza ghiaccio e permette al bimbo di alleviare il dolore che sente alle gengive. visita dal pediatra: se il bimbo è molto sofferente e la febbre non passa è importante che uno specialista indaghi se si tratta dei semplici dolori della dentizione o di un’infezione gengivale in corso

se il bimbo è molto sofferente e la febbre non passa è importante che uno specialista indaghi se si tratta dei semplici dolori della dentizione o di un’infezione gengivale in corso evitare dispositivi da appendere al collo: collane e perline per la dentizione sono invece da evitare assolutamente dal momento che possono inavvertitamente strangolare o strozzare il bebè.