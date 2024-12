video suggerito

"Non riuscirò a trascorrere il Natale con la mia famiglia": i 6 consigli per le feste lontano da casa Non per tutti Natale è sinonimo di riunire la famiglia. Ecco 6 consigli per idee e attività da mettere in pratica con gli amici o i colleghi, che aiutino a sentirsi un po'meno soli.

A cura di Sophia Crotti

Natale non significa riunire la famiglia proprio per tutti. A volte i biglietti aerei o dei mezzi costano troppo, altre volte si fanno turni di lavoro che impediscono il ricongiungimento, Marilyn La Jeunesse ha raccontato alle pagine di Parents, che da quando ha abbandonato il nido dei suoi genitori per lavorare distante da loro non è sempre tornata a casa per Natale, riesce ad esserci in altre occasioni, ma non sempre per quella festività. La donna si è dunque ingegnata dando vita a nuove tradizioni che vive con i suoi amici, che spesso, a suo avviso, diventano una famiglia.

La gara di cucina

Il primo modo alternativo per passare le festività senza i parenti, ma con gli amici, può essere quello di svolgere tutti insieme una gara di cucina, spiega La Jeunesse. Per rendere il rituale meno impegnativo è possibile, secondo la donna, che ognuno dei partecipanti scelga una pietanza dal proprio libro di cucina e la prepari per poi proporla a tutti, che a quel punto devono giudicarla per decretare un vincitore. In questo modo si ricreerà la magia del cenone insieme.

Metti al centro le tue passioni

La Jeunesse alle pagine di Parents, afferma di sfruttare le ferie per riposare la mattina ma di avere amici che si trovano abitualmente per "la corsa di Natale" o la sessione di palestra durante le festività. In alternativa invita ad iscriversi ad un'attività organizzata anche se durante la vigilia o le festività natalizie, potrebbe essere il modo per conoscere nuove persone ed essere invitati ai loro pranzi o ai loro cenoni natalizi. Inoltre ci sono alcuni centri sportivi, di golf, paddle, beachvolley e tennis che rimangono aperti anche a Natale, si può sempre organizzare una partita con gli amici.

Solo film di Natale tutto il giorno

Durante il periodo natalizio vi sono tantissimi film o cartoni animati da poter guardare insieme agli amici o in solitudine, anche per tutto il giorno organizzando un fortino con cuscini e coperte, che ricordi i pigiama party di quando si è adolescenti. La Jeunesse invita non solo a guardare film a tema ma anche gli episodi preferiti della propria serie tv o programmi che non c'entrano nulla con il Natale, ascoltando le proprie preferenze e quelle degli invitati.

Fare volontariato

Un'alternativa per trascorrere il cenone di Capodanno il pranzo di Natale in compagnia, può essere quella di darsi al volontariato, contattando la mensa dei poveri per offrirsi di servire un pasto caldo, e conoscere così nuove persone. "Ci si può anche offrire di portare i pasti caldi agli anziani soli, di stare con loro al telefono o di confezionare per loro dei regali" spiega La Jeunesse.

Organizza una call online

Si può organizzare sempre una serata di gioco virtuale o una chiacchierata online con i propri amici e parenti, anche un brindisi a distanza. Sono tutti metodi che rendono più sopportabile la lontananza e permettono a chi per questioni economiche o di tempistiche non potrebbe mai mettersi su un aereo per tornare dai suoi amici o dalla sua famiglia.

Pianifica una gita

Un'idea può essere quella di organizzare con gli amici conosciuti lontano da casa una gita fuori porta con tanto di pic-nic o un pernottamento in un hotel anche lontano da casa, o un pranzo in un ristorante stellato, dove si può trovare posto solo a Natale, quando la maggior parte delle persone è seduta al tavolo di casa propria per mangiare. Se ci sono attrazioni nella propria città che rimangono aperte per Natale, come la pista di pattinaggio, la ruota panoramica o un museo, può essere una bella idea ritagliarsi del tempo per andarvici, ci sarà anche meno confusione del solito.