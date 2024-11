video suggerito

"Non organizzo feste di compleanno per i miei figli perché ho paura di fallire": il racconto di una mamma Feste di compleanno per i bambini sempre più spettacolari possono tradursi in forte ansia sociale da parte dei loro genitori, come ha raccontato una mamma che ha preferito bandire le feste.

A cura di Sophia Crotti

"Non organizzo più feste di compleanno per i miei figli" è stata questa la rivelazione di una mamma di nome Heather M. J. alle pagine di Parents.

Il motivo? La sua ansia sociale, che prova fin da bambina ma che è aumentata drasticamente da quando i suoi bambini hanno iniziato ad essere invitati a feste di compleanno sempre più esagerate. "Ho troppa paura di fallire, realizzare una festa tremenda e vedere i miei figli presi in giro per sempre".

Tuttavia l'assenza di feste di compleanno non significa certo assenza d'amore, i suoi figli sanno bene che l'affetto di mamma e papà non si misura in numero di invitati ad una festa o grandezza della torta a tema.

L'ansia per la festa di compleanno dei figli

Heather ha aperto il suo cuore raccontando i sudori freddi, le palpitazioni e il respiro accelerato che la colgono in alcune circostanze, da quando è bambina. Sensazioni che l'hanno abbandonata con la crescita, per poi tornare una volta che ha dovuto confrontarsi con le feste di compleanno spettacolari a cui i suoi figli vengono invitati.

"Mia madre quando ero piccola aveva organizzato per me e mia sorella una meravigliosa festa a tema Disney, travestendosi da Cenerentola, è un ricordo che custodisco ma che i miei figli purtroppo non avranno" ha spiegato lei alle pagine di Parents.

La donna ha raccontato di aver organizzato in tutto 2 feste di compleanno per i suoi figli, come le intendono i genitori di oggi, la prima in un centro commerciale, dove le è sembrato semplice socializzare con gli altri genitori tenendo in braccio il suo bebè, la seconda in casa, selezionando solo invitati che non l'avrebbero giudicata o messa a disagio. "Sono tornata a respirare normalmente solo una volta che tutti se ne sono andati" ha raccontato a Parents.

La mamma ha spiegato che l'ansia aumenta di anno in anno, ad ogni racconto dei suoi figli che hanno partecipato a una meravigliosa festa al minigolf, ad un'escape room per bambini, a laboratori per dipingere le magliette a tema. Tutte feste enormi, dispendiose e meravigliose, dalle quali portano a casa diverse bustine di compleanno contenenti gadgets. Heather mentre ascolta l'entusiasmo dei bambini, però, si preoccupa al posto di essere felice per loro e ritorna con la mente alla sua ansia sociale, e alle paure che la caratterizzano:

Temo che nessuno si divertirà alla festa che ho organizzato e che il giorno dopo i miei figli saranno gli zimbelli della classe .

. Ho il terrore che nessuno si presenti e i miei bambini festeggino da soli.

Ho paura che qualche bambino si faccia male e che i suoi genitori mi accusino di non essere una mamma responsabile.

e che i suoi genitori mi accusino di non essere una mamma responsabile. Sono terrorizzata dai genitori presenti alla festa , che vedo come giudici e non come alleati.

, che vedo come giudici e non come alleati. Non appena entra la torta aumentano i miei battiti, sento una luce puntata su di me e su di noi, e vorrei solo scappare.

La reazione dei figli all'assenza di feste di compleanno

Per porre fine alla sua eccessiva ansia sociale, insieme al marito, Heather, a malincuore, ha deciso di bandire le feste di compleanno per i suoi figli. I piccoli però non sembrano esserne troppo dispiaciuti: "Penso che mi abbiano capita e non mi chiedono mai di organizzare una festa, perché ovviamente se lo facessero cercherei in tutti i modi di organizzargliela".

La donna quindi opta per piccole feste in famiglia, con i parenti stretti e i cuginetti come invitati e manda teglie di dolci e salatini a scuola, così che i piccoli, seppur senza di lei, possano sperimentare la meraviglia di festeggiare insieme ai loro compagni di classe il compimento di un nuovo anno.

"I miei bambini sanno di essere amati anche senza quelle enormi feste di compleanno che spesso sono una sfida tra genitori. Io realizzo per loro trapunte fatte a mano, insieme a mio marito dedichiamo a loro del tempo per fargli fare quante più esperienze insieme possibili e loro lo apprezzano".

In questo modo la mamma conferma che i suoi piccioli sanno bene di essere amati, anche senza enormi feste di compleanno.