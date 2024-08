video suggerito

"Mi hanno chiesto di pagare per far partecipare i miei figli ad una festa di compleanno", lo sfogo di una mamma È giusto pagare per far partecipare il proprio figlio ad una festa di compleanno sontuosa? È la domanda che si è fatta una mamma londinese, stanca di ricevere dai compagni di classe dei figli liste dei desideri impossibili da soddisfare.

A cura di Sophia Crotti

Lucky Magezi è una mamma londinese che ha condiviso sui social la sua rabbia per un'usanza in voga tra i compagni di classe di suo figlio, far pagare per la partecipazione alla festa di compleanno. “Un conto è il regalo, che siamo disposti a fare, un conto la lista dei desideri in cui ciascun invitato oltre al regalo deve dare 21 sterline”.

Lo sfogo della mamma londinese

Lucky, come riporta il notiziario Metro, è mamma ventinovenne di due bambini, Malikah si 11 anni e Za'nyah, 6, nella vita fa la parrucchiera e si confronta tutti i giorni con i costi e le rinunce che la vita da genitori spesso richiedono: “Quando ho organizzato i compleanni dei miei figli, per invitare tutti i compagni sono arrivata anche a spendere 1000 sterline (1163,63 €), ma mai avrei chiesto ad altri genitori di pagare la festa per me”.

La donna ha spiegato di essere consapevole della crisi economica che investe il Paese e obbliga tante famiglie a non poter nemmeno organizzare un compleanno per i propri figli, figuriamoci a preparare per ogni invitato le tanto amate borsette di compleanno e che dunque è sempre stata disponibile ad aiutare chi aveva bisogno, anche facendo pagare ai figli la cifra richiesta, oltre al regalo.

“Ad un certo punto una famiglia ha fatto girare tra noi genitori la lista dei desideri per la loro festa e mi è sembrato davvero troppo”.

Lucky ha spiegato che secondo lei è giusto realizzare delle feste che non mettano in difficoltà gli altri genitori, dal momento che non tutti hanno i soldi per spendere una cifra in denaro oltre al regalo.

La sua soluzione è infatti quella di darsi un budget prima della festa e di cercare di realizzare un compleanno che non richieda più di quella cifra, ma riesca comunque a rispondere al desiderio dei suoi figli di essere circondati dagli amici più cari. “Se la famiglia non poteva permettersi di pagare la sontuosa festa per tutti i bambini, allora avrebbe dovuto ridimensionarla, non chiedere agli altri genitori di pagare, altrimenti è come approfittarsene”.

Dopo aver condiviso il suo racconto nelle sue storie social, molti utenti si sono detti concordi con lei e hanno affermato di aver vissuto delle situazioni simili, per compleanni baby shower e matrimoni.

Tutti i genitori preferiscono inviti a feste meno costose, bastano semplici giochi anche nel parchetto vicino casa ai bimbi per essere contenti di festeggiare il loro compleanno. Anche perché chiedere ai genitori di pagare per una festa extralusso per la quale non hanno avuto voce in capitolo non è certo la cosa migliore da fare.

La mamma ha condiviso in un’altra storia il suo parere “Meglio organizzare per i propri figli feste che ci si può permettere, oppure chiedere aiuto ma non certo per realizzare una festa extralusso”.