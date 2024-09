video suggerito

"Basta con queste feste di compleanno esagerate per bambini" lo sfogo di una mamma Una mamma ha espresso il suo pensiero riguardo le feste per bambini, spesso così sontuose e dispendiose da sembrare matrimoni e da obbligare i genitori a investire molti soldi.

A cura di Sophia Crotti

Online sono all’ordine del giorno feste di compleanno a tema per bambini. Con grandi torte colorate, pupazzi dei loro cartoni animati preferiti, sacchettini ricolmi di regali per i partecipanti a formare montagne tanto alte da rendere invisibili i veri protagonisti: i bambini. Ultima la stravagante torta di Skyler Eva, la figlia di Elisabetta Canalis, che per il suo compleanno ha voluto un dolce a forma di pacco Amazon.

Caroline Chirichella, è una mamma che alle pagine di Today.com ha espresso il suo dissenso per le feste esagerate in cui amici, parenti e conoscenti la coinvolgono, per festeggiare il compleanno, il battesimo, la cresima o la fine dell’anno scolastico di bambini.

Lo sfogo di una mamma contro le feste a tema

“Dovrebbero essere semplici feste per bambini e invece diventano sontuosi eventi simili a matrimoni” ha spiegato Caroline Chirichella, mamma di due bambini, a Today.com.

Secondo la donna queste feste sono volte a far parlare sui social i genitori, ad attrarre commenti esterrefatti degli adulti, ma non riescono in quello che dovrebbe essere il loro primario obiettivo: far divertire i bambini.

“Quando ero una bambina io le feste di compleanno erano semplici e divertenti. Mi trovavo con pochi amici e andavamo al cinema o a mangiarci una pizza, tutto il necessario per vivere un momento speciale con le persone che amavo” spiega Chirichella a Today.com

La donna ha spiegato che secondo lei la grossa differenza era che i suoi genitori erano concentrati sulla sua felicità e i suoi bisogni, mentre i genitori di oggi pensano più ai commenti degli adulti, quando la festa sarà finita.

Al centro delle feste a cui partecipa c’è sempre l’evento, a tema Frozen, dinosauri, Topolino, che rimane bene impresso nella mente di tutti. Mentre, ad essere immediatamente dimenticato, è il motivo per cui si sta festeggiando.

“Oggi vige il motto che più la festa è grande, più è bella, che insegna ai bambini che per divertirsi bisogna per forza spendere tantissimi soldi”.

Oltre all’insegnamento sbagliato per i bambini, la mamma dice che essere continuamente invitati a feste mastodontiche, porta anche i genitori a sentirsi sotto pressione e in difetto se non riescono a garantire una festa di eguale portata ai propri figli.

“Ho ceduto anche io e ho organizzato una festa a tema per i 6 anni di mia figlia, cercando però di realizzare tutto a mano. Tra sacchettini di caramelle, addobbi, la prenotazione al ristorante e l’intrattenimento per i bambini ho pagato 550 euro” ha raccontato la donna che dice di averlo fatto anche perché è da poco nato il fratellino della sua primogenita e desiderava non ci fossero gelosie tra loro due.

“Vorrei trovare il modo di far sentire i miei figli speciali ai loro compleanni, anche se le feste che organizziamo non sono mastodontiche, in modo da poter risparmiare i soldi che avrei speso in decorazioni per il loro futuro, i viaggi e la scuola” ha concluso la donna.