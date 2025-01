video suggerito

"Al compleanno dei miei figli faccio un regalo anche a me stessa": il rito della mamma per celebrare la genitorialità Alison Perry, una mamma inglese di tre bambini, ha recentemente raccontato il suo rito per festeggiare i traguardi raggiunti come genitore: in occasione dei compleanni dei figli, la donna si ritaglia sempre qualche ora da dedicare a sé stessa. Un approccio che, secondo la stessa Alison, potrebbe ispirare molte altre madri a riflettere sul loro ruolo e sui sacrifici fatti per crescere i figli.

Festeggiare i compleanni dei figli significa celebrare insieme ai propri bambini una nuova tappa del loro percorso di crescita, ma per Alison Perry, blogger, creator e mamma di tre bambini, è anche l’occasione per riflettere sul proprio percorso personale di forza, resilienza e crescita. Per questo, da qualche anno, Alison celebra una specie di compleanno "aggiuntivo" ogni volta che i suoi figli soffiano le candeline, ritagliando una parte della giornata ad attività dedicate a sé stessa e ai suoi desideri.

"È stato un grande risultato crescere questi bambini, darli alla luce e poi crescerli, quindi penso di meritare una pacca sulla spalla speciale", ha scritto Perry in un recente contributo al quotidiano britannico Metro, dove ha raccontato la genesi di un’idea nata quasi per caso, ma che ha trasformato una ricorrenza familiare in un'occasione per riconoscere e onorare il proprio ruolo materno.

Una tradizione che nasce dall’esperienza

La genesi di questa tradizione risale al secondo compleanno delle gemelle di Alison, quando un’amica riservò anche a lei un sentito augurio, sottolineando l’importanza di celebrare anche la madre. Quelle parole la fecero riflettere: se i bambini vengono festeggiati per essere nati, perché non riconoscere lo sforzo di chi li ha portati al mondo? Da allora, Alison ha deciso di ritagliarsi del tempo per sé ogni anno, trasformando la giornata in un’occasione per prendersi cura di sé e riconoscere i suoi traguardi.

Un percorso non privo di ostacoli

Come raccontato dalla stessa Alison, il suo cammino verso la maternità non è stato affatto semplice. Dopo la nascita della sua primogenita, la donna si trovò infatti a fare i conti con una forte depressione post-partum, un’esperienza che Alison ha definito come un "periodo grigio e piatto" all'interno della sua esistenza.

Con il tempo, un adeguato supporto psicologico e il desiderio di costruire una famiglia più numerosa, Alison e il marito hanno iniziato ad accarezzare l'idea di una nuova gravidanza, un desiderio che però si è subito scontrato più volte con le difficoltà imposte da un'inattesa infertilità secondaria, una condizione che rende estremamente difficoltoso un nuovo concepimento dopo la nascita del primo figlio.

Dopo anni di tentativi frustranti e vari cicli di fecondazione in vitro, nel 2018 l'agognata nascita delle gemelle ha però segnato l’inizio di un nuovo capitolo per la vita di Alison e la sua famiglia. Una ripartenza che, ha concluso la mamma, meritava di essere adeguatamente celebrata ad ogni occasione possibile.

Il significato della celebrazione

Per Alison il bello di questo doppio festeggiamento risiede nel fatto che i piccoli regali che lei stessa si concede in concomitanza con i compleanni dei figli (un pomeriggio alla SPA, una colazione con le amiche, una manicure rilassante ecc…) non sminuiscono di una virgola l'importanza della ricorrenza per i propri bambini.

Immagine di repertorio

Ogni anno, infatti, la famiglia di Alison si riunisce per festeggiare i piccoli con palloncini, regali e torte, dedicando ai figli tutte le attenzioni che meritano. Quando però arriva il momento in cui i bambini vanno a scuola o dormono, Alison può finalmente dedicarsi a sé stessa, trasformando quelle poche ore in un modo per rigenerarsi e ricordare quanto sia importante prendersi cura di sé stessi.

Un messaggio di empowerment

La scelta di Alison non vuole però essere solo un trucco per concedersi una "coccola" extra approfittando dei compleanni dei suoi bimbi, ma mira a trasmettere ai figli un messaggio prezioso, insegnando loro l'importanza di valorizzare i propri traguardi e dare la giusta attenzione al benessere personale.

"I miei figli sanno che la mamma ha un giorno speciale per il loro compleanno e lo adorano – ha raccontato Alison – Sono sempre emozionati di chiedermi, dopo la scuola, cosa ho combinato". Non sorprende, quindi, che molti amici abbiano subito seguito il suo esempio, introducendo piccoli rituali per celebrare sé stessi nelle giornate di compleanno dei loro piccoli. Che si tratti di una giornata di relax sul divano o di un momento speciale da condividere con una persona cara, l’importante è trovare un modo per celebrare le proprie conquiste e passare un po' di tempo con le persone più care.