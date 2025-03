video suggerito

"Mi sono presa una pausa dalla famiglia e non ho rimpianti": il racconto di una madre per rompere il tabù Una scrittrice e madre di tre figli ha difenso il diritto delle madri a prendersi una pausa senza sensi di colpa. Dopo aver trascorso una notte in hotel per ricaricarsi, la donna è stata infatti criticata da decine di haters che l'hanno accusata di essere un pessimo genitore. La donna però difende la scelta: "Il tempo per sé stesse non è un lusso, bensì una necessità per essere genitori migliori".

La società vuole che le madri siano sempre disponibili, pronte a rispondere ai bisogni della famiglia con un sorriso, senza mai sentire il peso della stanchezza. Ma cosa accade quando anche loro hanno bisogno di una pausa? Allison Perry, scrittrice e madre di tre figli, ha recentemente condiviso sul sito del quotidiano britannico Metro la sua esperienza, che non ha mancato di far discutere gli accaniti commentatori da social. Il suo punto di vista? Prendersi una pausa dalla routine familiare non solo è legittimo, ma contribuisce a rendere migliori i genitori.

Tanti impegni e la necessità di "staccare"

Nel suo editoriale, Perry ha raccontato la sua piccola "fuga" dalla frenesia della routine quotidiana. Come molte madri, anche Perry conduce infatti una vita dal ritmo indiavolato, costantemente divisa tra il lavoro, la gestione della casa e le esigenze di tre figli di età differenti.

"La mia bambina di 13 anni ha bisogno di essere accompagnata alle sue numerose lezioni di danza e quando non sono impegnata a sedare i litigi tra i miei gemelli di cinque anni, li accompagno a scuola, li aiuto con i compiti o li guardo esibirsi nei loro show improvvisati nel soggiorno", ha raccontato la donna. Non solo, i due più piccoli stanno anche attraversando quell'età in cui sono perennemente attaccati alla madre, al punto di non lasciarle nemmeno la possibilità di andare in bagno da sola.

Questo costante coinvolgimento, sebbene ricco di momenti affettuosi, può però diventare opprimente e la stessa Perry si stava rendendo conto che quella soffocante situazione stava influenzando negativamente la qualità del tempo trascorso con i figli, tanto che invece di godersi appieno i momenti vissuti in famiglia, si era ritrovata a cercare ogni scusa buona per allontanarsi da casa. Per questo, quando le si è presentata l'opportunità, Perry non ha esitato a prendere armi e bagagli per una concedersi un momento tutto per lei e ricaricare le batterie.

La notte in hotel e la pioggia di critiche

Quella di Perry non è stata in realtà una vera e propria vacanza. La destinazione è stata un hotel economico a pochi minuti da casa dove la donna ha passato una sola notte. Eppure, in quella rapida parentesi di solitudine, la donna ha potuto godersi un po' di silenzio, riassaporare il piacere della lettura e guardare le sue serie TV senza essere continuamente interrotta. E i risultati sono stati evidenti: "Tornando a casa, ho sentito che potevo respirare di nuovo. Non vedevo l'ora di rivedere i miei figli, piuttosto che desiderare di essere da qualche altra parte" ha raccontato.

Nonostante la modestia dell'avventura però, quando Perry ha deciso di condividere sua esperienza online, l'autrice è stata inaspettatamente sommersa dalle critiche che la accusavano di essere una cattiva madre, arrivando persino a mettere in dubbio la sua scelta di avere figli. Perry non ha però perso la calma e ha difeso con fermezza la sua posizione, sostenendo che prendersi del tempo per sé stesse non significa amare meno i propri figli, ma anzi, permette di affrontare meglio le sfide quotidiane della genitorialità. Per questo, ha ribadito la scrittrice, il tempo da dedicare a sé stessi non dovrebbe essere visto come un lusso, ma come una forma di cura personale essenziale per la salute mentale.

Un'idea nata dal marito

Tra i tanti commenti velenosi ricevuti, Perry ha anche dovuto rispondere a chi insinuava che il suo comportamento potesse avere conseguenze negative sul suo matrimonio. "La gente mi chiede se a mio marito dà fastidio, e la cosa mi fa ridere: è stato lui a darmi l'idea!" ha scritto la donna, orgogliosa della complicità e del supporto reciproco dimostrati dalla coppia.

Due anni prima, quando a causa del lavoro di Perry era il marito a occuparsi a tempo pieno dei bambini, l'uomo aveva prenotato una notte in hotel per rilassarsi e guardare la Formula 1 in tranquillità. Tornato a casa, si era subito sentito rigenerato, e Perry ha quindi deciso di seguire il suo esempio. Anche lei ha preparato un piccolo bagaglio con tutto il necessario per un soggiorno confortevole: pigiama preferito, tazza personale, tisane rilassanti e una serie di episodi di Friends e Gossip Girl scaricati sul laptop.

Un cambiamento di prospettiva necessario

L'autrice ha concluso la sua riflessione con una domanda provocatoria: perché ancora oggi si tende a pensare che una madre debba essere sempre presente, senza mai avere diritto a un momento di respiro? La sua esperienza sembra infatti dimostrare che prendersi del tempo per sé non rappresenta affatto un atto di egoismo, ma un investimento nel benessere proprio e della famiglia. E senza alcun rimpianto per la sua scelta, Perry sta già pianificando la sua prossima "fuga" da casa per recuperare un po' di energie.