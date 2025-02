video suggerito

"Nessuno mi aveva mai parlato di questo sintomo della gravidanza": il racconto di una mamma e la spiegazione medica La comica inglese Fiona Ridgewell ha postato su TikTok un video ironico per parlare dei sintomi più strani e meno conosciuti della gravidanza: "Molte mamme parlano solo di un po' di stanchezza, ma io ho perso un'unghia di un piede".

"Qual è il tuo sintomo segreto della gravidanza?". Inizia con questa domanda il video che la comica britannica Fiona Ridgewell ha recentemente condiviso su TikTok per raccontare uno strano – e, a suo dire, disgustoso – episodio capitatole durante la dolce attesa.

Se infatti nausea, vertigini e piedi gonfi sono conseguenze arcinote e piuttosto comuni tra le donne che stanno aspettando un bambino, gli sconvolgimenti della gravidanza possono provocare effetti ben più curiosi, come la perdita di sangue dal naso o, come accaduto proprio a Ridgewell, la caduta di un'unghia.

La sgradevole sorpresa

Nel video girato durante una sessione di trucco e parrucco – un format particolarmente caro alla comedian, che ha scelto questa modalità per scimmiottare le chiacchiere, spesso prive di costrutto, di molte influencer – Ridgewell ha spiegato di aver perso un'unghia del piede, senza alcun motivo apparente, durante la quattordicesima settimana di gravidanza, e ancora oggi quell'unghia non pare essersi ripresa del tutto. "Ho cresciuto un bambino nella mia pancia più velocemente di quanto il mio corpo abbia fatto ricrescere un'unghia", ha ironizzato la donna, che al momento della registrazione si trovava alla trentaseiesima settimana di gestazione.

Cosa dice la scienza

Il fenomeno descritto da Ridgewell non è effettivamente tra i sintomi più comuni della gravidanza, ma secondo il dottor Sami Almusawa, specialista in medicina riproduttiva intervistato dal sito Newsweek, l'episodio può avere una spiegazione scientifica.

Le fluttuazioni ormonali tipiche della gestazione possono infatti accelerare la crescita delle unghie, rendendole però più fragili e suscettibili a rotture o distacchi improvvisi. Inoltre, l’aumento del volume sanguigno e della circolazione influisce sulla struttura delle unghie, mentre il peso extra e la pressione sui piedi possono provocare piccoli traumi che portano alla loro caduta.

Un video per condividere esperienze

Nel filmato subito diventato virale, Ridgewell ha anche voluto sottolineare come molte donne tendano a minimizzare gli effetti della gravidanza, descrivendoli semplicemente come sporadici momenti di "stanchezza". Per molte donne però la realtà è ben diversa e la stessa Ridgewell ha raccontato di essersi trovata spiazzata dalla quantità di disagi e contraccolpi fisici portati in dote dalla (per nulla) dolce attesa.

"Ho sempre pensato che le donne fossero troppo imbarazzate per condividere i loro sintomi, ma dopo aver pubblicato questo video, sembra che stessero solo aspettando uno spazio sicuro per sfogarsi", ha spiegato la comica, la quale è stata sommersa dai commenti di utenti che hanno condiviso i propri sintomi "horror" durante la gravidanza, dai gonfiori ai genitali ai cattivi odori corporei, passando per gli attacchi di rabbia e la caduta delle ciglia.