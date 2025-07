video suggerito

Neonata con il cognome della madre: la suocera si stupisce, il padre risponde con una lezione di supporto La bimba appena nata era stata deposta nella culla con un braccialetto che segnalava cognome materno, suscitando le perplessità della nonna paterna. Alle domande della dona, però, il marito della neo-mamma ha risposto con prontezza, facendo sentire la moglie orgogliosa e sostenuta. Pur avendo scelto di dare il cognome paterno, le sue parole hanno mostrato rispetto e supporto: “Mi ha reso davvero felice” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tra tradizione e scelte personali, il tema relativo al cognome dei figli accende può accendere discussioni e malumori anche all'interno di famiglie molto unite. Se infatti fino a qualche tempo fa si dava per scontato che il padre trasmettesse il proprio cognome ai figli, negli ultimi anni le cose sono cambiate e oggi in molti paesi (Italia inclusa, grazie alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2022) un bambino può portare il doppio cognome o anche solo il cognome della madre. Non tutti, però, sembrano pronti a un simile cambiamento culturale. Lo dimostra la storia di Jenna LaBarre, una giovane madre americana che su TikTok ha condiviso il momento in cui la suocera ha scoperto che la nipotina appena nata portava il cognome materno. Un episodio che ha acceso un vivace dibattito online su tradizioni, parità di genere e libertà di scelta.

La nascita della discussione

Jenna LaBarre vive nel New Hampshire e, come molte altre donne, ha deciso di non cambiare cognome dopo il matrimonio, usanza decaduta da tempo in Italia ma ancora praticata negli States. Questa decisione ha avuto conseguenze pratiche quando, quattro mesi fa, Jenna ha dato alla luce la sua seconda figlia. Come previsto dalle regole ospedaliere americane, il braccialetto identificativo della neonata riportava il cognome materno La suocera di Jenna, arrivata in ospedale per conoscere la nuova nipotina, si è subito accorta del dettaglio. "Hanno sbagliato cognome! Dovrebbe essere Stanton!", avrebbe protestato, riferendosi al cognome del padre.

Il marito di Jenna, però, ha risposto con prontezza e un pizzico di ironia: "Come fai a sapere che non è quello il suo cognome?". Un commento che, ha racconta Jenna, l’ha fatta sentire davvero supportata in un momento fragile, segnato dal classico turbinio di emozioni del post-parto.

Una scelta condivisa ma consapevole

La discussione, sebbene leggera, ha fatto emergere questioni più profonde. La madre del marito ha osservato che non sarebbe pratico avere due figli con cognomi diversi, perché potrebbe creare problemi a scuola o dal medico.

Jenna ha ammesso di aver scherzato dicendo: "Io ho fatto tutto il lavoro per nove mesi, quindi il cognome è il mio", ma in realtà lei e il marito avevano già concordato che entrambe le figlie avrebbero portato il cognome del padre. Una scelta che l’ha resa serena: "Siamo felici insieme, ho piena fiducia che sarà un padre presente e stabile, quindi ero felice di lasciargli trasmettere il suo nome", ha spiegato alla rivista Newsweek, precisando però che avrebbe potuto fare tranquillamente un'altra scelta se non avesse avuto la stessa fiducia nel partner.

Un tema che divide (e appassiona)

Nonostante il tono scherzoso della discussione in famiglia, il video su TikTok ha scatenato un vero dibattito: oltre 2,7 milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti divisi. "Molti pensano che sia una pratica patriarcale ormai superata, ma continuiamo comunque a farlo", ha osservato Jenna. "Altri invece credono ancora nella tradizione e sono molto appassionati nel difenderla". Tra i commenti spiccavano infatti posizioni contrapposte, tra chi invitava a "normalizzare il cognome materno" a chi sosteneva come non ci sia nulla di male a usare quello paterno.

Jenna, pur sorpresa dall’intensità delle reazioni, ha detto di essere contenta di aver stimolato il confronto. Allo stesso tempo, ha raccontato di aver ricevuto messaggi di donne che vivevano situazioni tese con i partner proprio per il cognome del figlio.