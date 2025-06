video suggerito

"Ero felice del nome scelto per mia figlia finché mi sono accorta di come suonava insieme al cognome" Una mamma britannica ha rinunciato al nome scelto per la figlia dopo aver scoperto che, accostato al cognome, l'opzione preferita dava origine a un gioco di parole che avrebbe perseguitato la piccola per tutta la sua vita. Il video in cui la donna ha raccontato l'episodio è diventato virale su TikTok, scatenando una valanga di commenti da parte di altri genitori con storie simili.

Scegliere il nome per un figlio è uno dei momenti più emozionanti e delicati per ogni genitore. Si tratta di una decisione che unisce cuore e ragione, gusto personale e senso pratico. Ma non sempre l'abbinamento tra nome e cognome è felice, e a volte ci si accorge troppo tardi che il risultato può generare equivoci, doppi sensi o addirittura battute involontarie. È ciò che è successo a una mamma inglese, diventata virale su TikTok dopo aver raccontato la sua esperienza con il nome che aveva scelto per la figlia.

Un pericolo scampato

Jodie Hoyle, ha infatti raccontato di aver trovato il nome perfetto per la sua bambina: Olive. Un nome che le sembrava dolce, originale e, come lei stessa ha detto, "davvero piacevole". Tuttavia, l’entusiasmo per il nome è presto svanito quando ha pronunciato ad alta voce insieme al cognome: Olive Hoyle. Il suono risultante ricordava inevitabilmente "Olive Oil", ossia "olio d’oliva". Il gioco di parole involontario, fortubatamente scoperto prima del parto, ha spinto Jodie a rinunciare al nome tanto amato e a condividere l’episodio con la sua community online, dove le risposte sono state esilaranti.

Una pioggia di consigli sui nomi da evitare

Il video pubblicato da Jodie ha rapidamente superato le 277mila visualizzazioni in appena quattro giorni e ha raccolto più di mille commenti. Decine di genitori hanno condiviso esperienze simili, raccontando nomi scartati proprio per via di accostamenti che avrebbero esposto i piccoli a una vita di sorrisetti e feroci prese in giro. C’è chi ha confessato: "Mio marito ama il nome Skye, ma il nostro cognome è Walker", una combinazione che darebbe origine a "Skywalker", il cognome più celebre della saga di Star Wars. Altri hanno fatto esempi altrettanto curiosi: Scott Chegg (che suona come "scotch egg", l'uovo sodo avvolto nella carne macinata, tipico della cucina scozzese), Krystal Ball (come il gioco delle bolle degli anni Novanta) e persino Jack Daniel. La palma del fosso scansato più grosso va però a un'altra mamma che ha dovuto accantonare il suo "Piano A" per una coincidenza cartoonesca: "Mi piaceva tanto Winnie ma il nostro cognome è Pooley".