La reazione dell'infermiera per il nome insolito della figlia indigna una madre e scatena il dibattito online Una madre britannica ha denunciato su TikTok la reazione sdegnata di un'infermiera di fronte al nome insolito della figlia. Il video è rapidamente diventato virale, scatenando un acceso dibattito tra chi ha criticato una scelta così fuori dagli schemi e chi ha invece difeso la libertà dei genitori di scegliere il nome che preferiscono.

Non tutti i genitori vogliono che i propri figli portino nomi comuni e ordinari. Cosa fare se però la scelta ricade su un nome tanto insolito da scatenare le scomposte reazioni degli sconosciuti? È questa la situazione che una madre britannica si è trovata a dover gestire quando, poco dopo la nascita della sua terza figlia, un'infermiera dell'ospedale in cui era avvenuto il parto non aveva trattenuto una smorfia di disprezzo dopo aver sentito il nome che i genitori avevano dato alla piccola.

Luci, questo il nome della madre protagonista della vicenda, ha quindi deciso di raccontare l'accaduto su TikTok, scandalizzata per la reazione fuori luogo da parte di una persona che avrebbe invece dovuto supportarla in un momento tanto delicato come quello del post partum.

Uno sguardo di troppo

Luci si trovava nella sala d'attesa di un ospedale in attesa di un prelievo del sangue, quando un'infermiera si è avvicinata per farle le congratulazioni. Il suo tono era amichevole e aveva anche iniziato a elogiare l'aspetto sano e grazioso della bambina. Tutto è però cambiato quando la donna ha chiesto il nome della piccola e Luci ha risposto rivelandole il nome che avevano scelto: Monty. A quel punto, l'infermiera non ha fatto nulla per nascondere un'espressione di disgusto, accompagnata da un sonoro "Bleah", lasciando la madre sbalordita e decisamente infastidita.

Lì per lì Luci non ha replicato all'uscita maleducata dell'infermiera, ma una volta uscita dall'ospedale ha deciso di pubblicare un video sui social per esprimere tutto il proprio disappunto. "Capisco che Monty sia un nome un po' diverso, ma se non ti piace non potresti mantenere un'espressione neutra?" si è lamentata la madre, la quale ha anche aggiunto con una punta di ironia di essere piuttosto sollevata dal fatto che l'infermiera non abbia saputo che i suoi altri figli si chiamano Dusty e Wallace.

La discussione sul web

Lo sfogo di Luci è subito diventato virale e i commenti si sono equamente divisi tra chi ha criticato la scelta di un nome tanto particolare ("Cosa ti aspettavi? Se scegli un nome del genere è ovvio che la gente rimanga stupita") e chi invece ha sostenuto la madre, difendendo il sacrosanto diritto di ogni genitore a chiamare i figli secondo i propri desideri, senza per questo dover subire giudizi o umilianti mancanze di rispetto.

Alcuni utenti hanno anche raccontato esperienze simili, come una madre scozzese che ha ricevuto commenti negativi sul nome della figlia – Aoife – nonostante si trattasse di un nome gaelico, quindi ricco di storia e tradizione. Un'altra madre ha invece ricordato che simili commenti possono poi ripercuotersi sull'autostima degli stessi bambini: "La settimana scorsa, durante la lettura delle storie in biblioteca, una nonna ha riso del nome della mia bambina di due anni", ha raccontato la mamma. "È stata una cosa inaccettabile perché una bambina capisce che la gente sta ridendo di lei".