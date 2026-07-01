“Mia figlia ha dimenticato il passaporto, così sono partita da sola”: la lezione della giornalista Cheryl Maguire

La figlia aveva dimenticato il passaporto, ma la madre ha deciso di lo stesso. La scelta della giornalista Cheryl Maguire è diventata una piccola lezione di vita: “Ora non lo scorderà più”.

Tutto era pronto per una vacanza madre-figlia in un paradiso caraibico. Al momento della partenza perà, la figlia della giornalista americana Cheryl Maguire si è accorta di non avere con sé il proprio passaporto. Poteva essere la fine prematura del viaggio, ma Maguire ha deciso di partire comunque. "Ho deciso di lasciarla indietro e andare da sola, ha raccontato in un articolo su Business Insider. "Mi è dispiaciuto, ma ora non dimenticherà più i suoi documenti"

Il viaggio tanto atteso e il passaporto dimenticato

Madre e figlia avevano organizzato un breve soggiorno alle Turks e Caicos, vicino alle Bahamas, in occasione della riapertura di un resort che frequentavano da quando la ragazza aveva appena un anno. L'idea era trasformare quel viaggio in un tuffo nei ricordi, ricreando le fotografie scattate durante le vacanze di famiglia. Tutto era pronto. Valigie fatte, volo prenotato e vecchie immagini già salvate sul telefono. Poi, a poche ore dalla partenza, la scoperta: il passaporto era rimasto nell'appartamento della giovane a New York, mentre il volo partiva da Boston. Recuperarlo in tempo era impossibile.

Per Maguire rinviare non era un'opzione. Il viaggio era infatti legato a un impegno di lavoro, un press trip per la re-opening ufficiale dell'hotel. "Se non fosse stato un evento già programmato, probabilmente avrei cambiato i piani", ha spiegato. Così ha deciso di partire da sola. La delusione della figlia era comprensibile. La giornalista ha raccontato che ama viaggiare più di chiunque altro in famiglia e quel viaggio insieme aveva un forte valore affettivo. Eppure la madre era convinta che proteggerla anche stavolta sarebbe stato un errore.

Dopotutto la ragazza era sempre stata molto smemorata. Ai tempi del liceo capitava spesso che lasciasse a casa il computer, la borraccia o la borsa per gli allenamenti. Un comportamento che aveva spinto Maguire perfino a confrontarsi con alcuni esperti, scoprendo che la soluzione non è evitare ai figli ogni conseguenza, ma aiutarli a sviluppare strategie per diventare più autonomi. Negli anni, ha raccontato, la situazione era però migliorata. Almeno fino a quel momento.

Dall' errore nasce una lezione

Durante il soggiorno la madre ha deciso di godersi comunque l'esperienza, replicando anche le vecchie fotografie che avevano immaginato di scattare insieme. Raccontare agli altri ospiti il motivo per cui viaggiava da sola si è trasformato persino in un curioso argomento di conversazione. Al ritorno, la figlia era ancora molto amareggiata. La madre ha però preferito trasformare l'accaduto in un'occasione per capire la necessità di controllare regolarmente la scadenza dei documenti, conservarli sempre nello stesso posto e usare promemoria, dai post-it alle notifiche sul telefono. "Guarda il lato positivo", ha detto alla figlia. "Hai solo 21 anni e sono sicura che non dimenticherai mai più il passaporto".