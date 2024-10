video suggerito

Mamma inglese contro i vestiti per bambine non adatti alla loro età: "Sono troppo adulti" Il video, girato in un reparto d'abbigliamento per bambini, ha mostrato minigonne e pantaloncini succinti che, da etichetta, sarebbero destinati a bimbe di 4-5 anni. La domanda della madre ("siamo sicuri siano adatte alle piccole?") ha scatenato un acceso dibattito sui social.

Le nuove linee di abbigliamento per bambini sono davvero adatte ai più piccoli? A chiederselo sono centinaia di genitori inglesi che, dopo il video postato su TikTok da una mamma perplessa dal fatto di trovare minigonne vertiginose nel reparto pre-scolare, hanno iniziato a discutere online sull'eccessiva tendenza a rendere "troppo adulti" i capi destinati ai più piccoli.

Capi troppo maturi?

Tutto è iniziato quando Georgia Macgregor, madre di una bambina, ha condiviso su TikTok tutta la propria sorpresa dopo aver visto i nuovi abiti proposti per bambine nella fascia d'età tra i 4 e i 5 anni. Tra i capi mostrati c’erano un body, una gonna in denim grigio e dei cortissimi pantaloncini in pelle nera. Secondo la donna, infatti, questi indumenti, molto simili a quelli che potrebbe indossare lei stessa in un locale, non sarebbero poi così adatti a bambine così piccole.

"Appartengono alla sezione per adulti", ha scritto Georgia, visibilmente perplessa, aggiungendo che non riusciva a credere ai suoi occhi. "Forse sto diventando vecchia".

I dubbi della donna si sono concentrati principalmente su due elementi: da un lato la poca praticità ("body del genere sono scomodi, non riesco a immaginare come si sentirebbe una bambina di quattro anni a indossarli"), dall'altro l'eccessiva adultizzazione di abitini che dovrebbero servire per stare comodi e giocare, non per fare sfilare in passerella o su una pista da ballo.

Genitori divisi

Il video ha rapidamente catturato l'attenzione, con oltre 55.000 visualizzazioni, dando il via a una discussione accesa tra gli utenti, dove i commenti sono stati tutt'altro che unanimi.

Alcuni genitori si sono mostrati d'accordo con le considerazioni di Georgia, criticando i vestiti per essere troppo maturi per l'età a cui sarebbero destinati. Tra i vari commenti, c’è chi ha affermato che la gonna sembrava più una "cintura" e chi ha definito la linea "completamente inappropriata". Un altro utente ha ribadito che i bambini dovrebbero essere vestiti in modo più consono alla loro età.

Non tutti, però, condividono queste preoccupazioni. Alcuni commentatori hanno infatti sottolineato che molti capi per neonati, come i body, sono comunemente usati senza destare critiche. Una madre ha anche affermato di far indossare spesso alla sua bambina pantaloncini in pelle durante l’inverno, abbinati a calze e maglioni, e si è chiesta se stesse sbagliando.

Altri ancora hanno evidenziato che il problema non risiede tanto nei vestiti in sé, ma nel modo in cui vengono abbinati e presentati. In ogni caso, il dibattito sembra destinato a proseguire, coinvolgendo sempre più genitori e esperti (o presunti tali) di moda.