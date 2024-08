video suggerito

Una mamma compra le scarpe col tacco alla sua bimba di 7 anni: “Faceva i capricci e ho ceduto, ora si diverte” Una mamma è stata criticata per aver comprato dei tacchi alla sua bimba di 7 anni, ma la piccola li usa per giocarci e secondo gli studi il gioco simbolico è molto importante per i più piccoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“La mia bimba mi ha supplicata, ha anche iniziato a piangere e io ho ceduto”, così Florida Liana DeGeorge, una mamma americana che condivide online contenuti in cui racconta la sua vita familiare, ha raccontato di come un'uscita con i suoi figli al centro commerciale per comprare delle scarpe, stava per trasformarsi in una tragedia per la sua bimba di 7 anni.

La piccola voleva imitare la mamma indossando delle scarpe con il tacco, che ha deciso che non avrebbe più tolto.

Il video ha però scatenato i giudizi degli utenti che hanno criticato la donna per i suoi metodi educativi.

Leggi anche Vacanze in famiglia: le 7 regole da stabilire per evitare stress e capricci

Il video sui social

Florida Liana DeGeorge ha condiviso su Instagram un reel in cui con i suoi due figli, di 7 e 5 anni, si è recata al centro commerciale, una volta nel reparto scarpe la bimba ha voluto provare un paio di sandali con il tacco, e al momento di toglierli per lasciare il negozio ha iniziato a piangere.

“Le sue lacrime mi spezzavano il cuore, poi anche suo fratello ha iniziato a pregarmi di farle tenere le scarpe e così ho ceduto”. Nel reel si vede la bimba saltellare sulle sue nuove scarpe rosa con il tacco di pochi centimetri e posare con un paio di occhiali da sole, facendo finta di imitare la sua mamma.

Nella didascalia la donna ha spiegato che queste scarpe saranno utilizzabili dalla bambina o per giocare o nelle occasioni speciali, ma questo non è bastato a calmare gli animi degli utenti.

Il contenuto ha scatenato non poche polemiche, tra utenti che l’hanno accusata di adultizzare la bambina “la prossima volta falle bere anche del vino” scrive un suo follower, “le bambine di 7 anni non hanno bisogno dei tacchi”, e chi l’ha attaccata per come educa i suoi figli, dicendole che è lei l’adulta deve imparare a dire di no, “Sai cosa ha imparato tua figlia? Che se piange ottiene ciò che vuole!”

Alcuni l’hanno anche difesa, specificando che quei tacchi non erano certo a spillo e che da piccole molte bimbe indossano delle finte scarpe col tacco e nessuno si indigna per questo, è come fosse un gioco di travestimenti da adulta.

La mamma ha replicato alle pagine di Today.com spiegando le sue motivazioni “innanzitutto le scarpe che indossa le abbiamo trovate nel reparto bimbi, sono scarpe fatte apposta e poi prima di comprargliele ho esitato, dicendole che i piedi le avrebbero potuto fare molto male”.

Nonostante il no della mamma, la piccola era molto determinata e si è messa a saltellare per il negozio pur di dimostrarle che quelle scarpe erano adatte a lei. La mamma a quel punto ha ceduto, come accade davanti ai capricci dei figli, dopo essersi anche consultata con il papà della bimba, ricordando così l’importanza della comunicazione tra genitori, le ha comprato le scarpe.

Ha risposto alle critiche di chi l’accusa di non essere una buona madre dicendo invece che lei a sua figlia da un sacco di limiti e dice spesso di no: “Le amiche di mia figlia hanno TikTok, quando lei mi chiede se può aprire un profilo le rispondo: ma sei matta? Hai 7 anni”.

L’importanza del gioco simbolico

La bimba indossando le scarpe gioca a far finta di essere la sua mamma, il gioco simbolico, come spiegauno studio pubblicato sulla rivista scientifica “Pediatrics”, ossia quello in cui i bimbi “fanno finta di essere qualcuno o qualcosa” è molto importante per i piccoli giocare a mettersi nei panni dei loro genitori.

Il gioco si chiama sociodrrammatico, dimostra che i bambini prendono i loro genitori come degli esempi e desiderano imitare le loro attività, tra i beneficivi è una migliore capacità di adattarsi ai cambiamenti, che la crescita porta con sè, e una migliore interazione con gli altri, più creatività e capacità di risoluzione dei problemi e collaborazione.

La mamma della bimba, infatti, ha risposto alle critiche dicendo a Today.com “Mi accusano di lasciarla crescere troppo in fretta, ma questa fase fa parte della sua infanzia”, ricordando l’importanza di questo gioco per i bimbi.