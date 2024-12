video suggerito

La figlia non vuole mettersi il cappotto: l'ironica resa della mamma diventa virale Il rifiuto a indossare giacche e berretti per ripararsi dal freddo è un grande classico nelle mattine di molti genitori. Una mamma inglese ha però trovato un modo divertente per protestare contra la cocciutaggine della figlia senza ricorrere a urla o castighi.

La lotta convincere i bambini a coprirsi adeguatamente durante le giornate fredde è una battaglia quotidiana che unisce generazioni di genitori, costantemente alle prese con maglioni indossati controvoglia e berretti che vengono puntualmente tolti alla prima occasione utile. Una mamma del Regno Unito ha però deciso di riderci su, ideando una strategia molto particolare per rispondere alle resistenze della figlioletta con una "protesta" passiva che ha scatenato l'ilarità del web.

Una scena comune

Nel video, accompagnato dalla didascalia "Tieni la giacca di tua figlia per dimostrare che ce l'ha, ma si rifiuta di indossarla e non hai tempo per discutere", l'inglese Sacha Trigg ha mostrato una realtà comune a tanti genitori. Nel filmato, poi pubblicato su TikTok, si infatti vede una bimba di spalle che cammina su un marciapiede innevato, ignorando con ostinazione la madre che, da dietro, continua a tenderle il cappotto da indossare.

Così facendo, Trigg ha voluto tenere il punto sull'importanza di vestirsi adeguatamente per non prendere troppo freddo, senza però ricorrere a sgridate o minacce di castighi esemplari.

"Stavamo andando a scuola, e lei insisteva che non facesse freddo", ha raccontato la madre al sito di Newsweek. "Ho pensato fosse una scena divertente, non immaginavo che il video sarebbe diventato virale".

A oggi, il video ha infatti superato le 700.000 visualizzazioni, scatenando una valanga di commenti di solidarietà da parte di altri genitori alle prese con simili problemi.

Genitori "uniti nella lotta"

La piccola scenetta, frutto di una divertita esasperazione da parte della donna, è infatti diventata l'emblema attorno al quale migliaia di genitori si sono raccolti per condividere le proprie esperienze. "È la lotta che affronto tutti i giorni" è il commento più gettonato, seguito a ruota dalle decine di testimonianze riportate da mamme e papà ormai sfiancati dai litigi per convincere i figli a scegliere abiti adatti alla stagione. Qualcuno ha persino raccontato di aver visto un ragazzino andare a scuola in maglietta e pantaloncini nonostante la neve, empatizzando con il genitore: "La madre avrà sicuramente insistito per il cappotto prima di uscire."

Trigg ha trovato conforto nelle storie condivise sotto al suo post, scoprendo come esperienza sia comune a quella di molte famiglie. "Giudicando dai commenti, sembra un problema piuttosto diffuso" ha detto, precisando però che la figlia non sempre si rifiuta di vestirsi come si deve: "Ci sono giornate in cui lo indossa senza problemi".