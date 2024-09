video suggerito

Una mamma lascia vestire il figlio al padre: il risultato è un esilarante disastro La piccola gag è stata postata sui social da una mamma divertita per la dolce sbadataggine del marito, poco pratico nella scelta degli abitini con cui vestire adeguatamente il loro bimbo di 8 mesi: “Almeno ci ha provato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra le mille sfide quotidiane che i genitori affrontano, alcune situazioni possono trasformarsi in momenti di pura comicità. È il caso di Jess Fournier, mamma australiana di cinque bambini, che qualche tempo fa ha condiviso su TikTok un video che mostrava lo stravagante abbigliamento scelto dal marito Mark per vestire il loro figlio più piccolo, Duke, di appena 8 mesi.

"Quando papà è incaricato di vestire il bimbo, aspettatevi l'inaspettato" è l'eloquente didascalia scelta da Jess per presentare l'episodio che a distanza di qualche mese è diventato virale grazie alle reazioni divertite degli altri genitori.

Le piccole sfide di una famiglia numerosa

Nella frenesia della vita quotidiana Jess e Mark cercano di dividersi le responsabilità familiari, ma le cose, si sa, non sempre vanno come previsto.

Dopotutto crescere cinque figli (l'età va dai 3 agli 11 anni) non è affatto un compito semplice e in una recente intervista al sito americano Newsweek la stessa Jess ha descritto la loro casa come "un caos assoluto", paragonando scherzosamente il momento dei pasti a una scena di Jurassic Park.

Per fortuna, l'approccio della coppia tende a trarre il meglio dalle circostanze, lavorando insieme, supportandosi a vicenda e, soprattutto, ridendo il più possibile delle piccole disavventure quotidiane.

"Ma come lo vesti?"

Recentemente, Jess aveva affidato a Mark un compito che solitamente rimane di sua competenza: vestire il piccolo Duke prima di uscire per andare al parco. Jess, già fuori di casa, era pronta a incontrare il marito e i figli al parco e poiché la giornata era particolarmente fredda, non si era sorpresa nel vedere il bimbo con un berretto in testa.

La sorpresa si è pero trasformata in una fragorosa risata quando Jess si è accorta delle dimensioni del capo scelto dal marito: il cappellino era infatti decisamente troppo piccolo per coprire adeguatamente la testa del bambino.

"Papà ci ha provato", ha commentato la donna nel video, mentre Mark, ignaro della situazione, provava comunque a difendere la sua scelta. "Sembra a posto" si sente dire all'uomo, almeno fino a quando Jess non ha girato il piccolo per mostrare la nuca scoperta. A quel punto, anche Mark non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere e prendere atto della gaffe.

Credits: TikTok/@here_4_the_drama_

Mark, cercando di giustificarsi, ha spiegato che era l’unico cappellino che aveva trovato in macchina.

La comprensiva Jess ha comunque apprezzato lo sforzo del marito, riconoscendo che, nonostante tutto, "papà ha fatto del suo meglio": almeno aveva capito che era troppo freddo per lasciare il bambino senza berretto.