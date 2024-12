video suggerito

“Che lavoro fa papà?”: le incerte risposte dei figli diventano virali Una madre ha chiesto ai tre figli di 11, 15 e 17 anni quale fosse la professione del loro papà, lasciando i ragazzi piuttosto interdetti sulla corretta risposta al quesito: “Nessuno di noi sa esattamente quale sia la sua professione”. Il video ha fatto incetta di visualizzazioni sui social e qualcuno ha paragonato il padre a un celebre personaggio della sitcom “Friends”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

I figli sanno che lavoro fanno i propri genitori? La domanda può sembrare banale, ma come dimostrato dal video che ha reso virale la famiglia Cahill, la risposta è tutt'altro che scontata.

In un post su TikTok diventato virale una mamma americana, Chelsea Cahill, si è infatti rivolta ai suoi tre figli chiedendo loro che facesse il loro padre, Matt, riprendendo ogni singola risposta data dai giovani. Come raccontato dalla stessa Chelsea al sito di Newsweek, l'idea del video le è venuta quando si è accorta che anche lei, pur ascoltando ogni giorno i discorsi del marito riguardanti il proprio impiego, non sarebbe stata in grado di descrivere correttamente l'effettiva professione di Matt.

Il successo del post è però tutto negli sguardi e nei balbettii dei tre figli, che chiaramente non avevano la minima idea di cosa facesse il loro padre una volta arrivato in ufficio.

Le risposte dei tre figli

Nel video, visualizzato oltre 2,2 milioni di volte, i tre figli della coppia vengono interrogati uno alla volta. Il più piccolo, Braxton, 11 anni, risponde prontamente sul mestiere della madre – che è vicepreside di un istituto scolastico– ma di fronte alla domanda sul padre scoppia a ridere ammettendo di non avere idea.

Bryce, il figlio maggiore di 17 anni, pur dimostrando la stessa sicurezza sulla professione della madre, si limita a dire che il padre "lavora per un’azienda". Ancora più abbozzata è la reazione di Brady, 15 anni, che dopo un momento di vuoto sorride e arrischia un’ipotesi: "Vendite o qualcosa del genere… un lavoro alla scrivania".

Il web si divide tra risate e critiche

Le strampalate ipotesi dei ragazzi hanno suscitato migliaia di commenti, molti dei quali scherzosi. C'è chi ha paragonato il padre alla celebre figura di Chandler Bing della sitcom Friends, interpretato dal compianto Mathhew Perry e noto per avere un lavoro misterioso che nemmeno i suoi amici sapevano descrivere con precisione. Altri, invece, si sono mostrati sorpresi, chiedendosi come fosse possibile che nessuno sapesse con esattezza il mestiere del signor Cahill. Secondo i critici, infatti, un tale disinteresse nei confronti della professione del padre potrebbe essere sintomo di un eccessivo distacco della figura paterna nei confronti delle dinamiche familiari.

Chelsea però non ci sta e ha subito voluto rispondere a queste critiche, spiegando come il lavoro di Matt sia semplicemente meno "d'impatto" rispetto ad altri mestieri più immediatamente riconoscibili, come quelli di insegnanti, medici o poliziotti. "In ogni caso, mio marito è un grande lavoratore ed è un padre molto coinvolto e meraviglioso. Quindi non siate tristi per noi, ma ridete con noi" è l'invito rivolto da Chelsea a tutti i criticoni da tastiera.

La riunione di famiglia risolve il mistero

Dopo il successo del video, la famiglia Cahill ha anche organizzato un’ironica "riunione di famiglia" durante la quale Matt ha finalmente svelato cosa fa per vivere. La risposta? È un account manager per un’azienda che vende motori. Chelsea ha raccontato che il momento è stato "esilarante" e che ora i figli conoscono meglio il lavoro del loro papà.