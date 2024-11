Mamma di due gemelle fa discutere con la sua regola per le feste di compleanno: “O invitano entrambe, o nessuna”

video suggerito

Quando si tratta di feste di compleanno per bambini, nessuno vuole sentirsi escluso. Se poi la questione riguarda due sorelle, allora la questione diventa ancora più complessa, soprattutto quando una bambina viene invitata e l'altra no. Lo sa bene Kristen Fox, mamma di due gemelle di 5 anni, che ha scatenato un dibattito su TikTok con una decisione controversa: se quando cresceranno una delle sue figlie non sarà invitata, nemmeno l'altra parteciperà.

"Entrambe vanno alla festa o nessuna delle due ci andrà", ha spiegato Fox, content creator di Los Angeles, in un post che ha rapidamente acceso un acceso dibattito online. La sua scelta, motivata dal desiderio di evitare che una delle bambine si senta messa da parte, ha infatti diviso gli utenti.

"O entrambe o nessuna"

Fox si è rivolta direttamente al popolo del web raccontando come la decisione sia nata dopo aver ricevuto un biglietto che annunciava una festa di compleanno che però era destinato solo a una delle due gemelle.

"Le mie figlie vanno allo stesso asilo e frequentano la stessa classe, ma l'invito era solo per una di loro. Mi sono scervellata sul da farsi, sapevo che prima o poi questo evento sarebbe arrivato, e ho concluso che si tratta di una situazione da tutto o niente", ha spiegato la mamma, la quale ha poi scritto alla madre dell'amichetta per assicurarsi che l'invito fosse effettivamente rivolto solo a una delle due bimbe.

La risposta dell'altra madre non è ancora stata rivelata, ma Fox si è mostrata ferma sulla sua decisione: se l'invito verrà confermato solo per una di loro, allora neanche l'altra andrà alla festa. "Non posso pensare al dolore che proverebbe la bambina esclusa".

Il web si divide

Tra i commenti al video, le opinioni sono state diametralmente opposte. Alcuni utenti, inclusi alcuni gemelli ormai adulti, hanno criticato la posizione di Fox. "Sono un gemello. Per favore, non privare una delle bambine di questa opportunità solo perché l’altra non è invitata. Fa parte della vita" ha scritto un utente. Altri hanno sottolineato l'importanza di lasciare che i gemelli sviluppino la propria individualità e imparino a essere persone indipendenti.

Tuttavia, molti si sono detti favorevoli all'approccio scelto da Fox, sostenendo che sia sempre giusto proteggere i sentimenti delle figlie, soprattutto in un'età dove la difficoltà a socializzare potrebbe favorire lo sviluppo di problemi psicologici in età adulta, oltre che alimentare un certo risentimento nei confronti della sorella più inclusa nelle dinamiche sociali.

La decisione finale: il legame tra sorelle vince

Nonostante le critiche, Kristen Fox è rimasta ferma nella sua posizione. In un secondo video realizzato in riposta ad alcuni dei dubbi sollevati dai follower, la donna ha mostrato di aver chiesto alle gemelle se avrebbero voluto partecipare alla festa senza l’altra o se invece avrebbero preferito rimanere a casa con la mamma. La risposta? Entrambe hanno detto di preferire passare del tempo insieme.

"Avete sentito direttamente da loro" ha scritto la mamma nella didascalia del suo video, chiudendo il dibattito con un definitivo "La mamma sa cosa è meglio".