Una mamma fa spegnere le candeline della figlia a tutti i fratelli: "Non volevo che qualcuno si sentisse escluso" Una mamma pur di non sentir piangere la figlia minore, fa soffiare le candeline del compleanno della figlia maggiore a tutti i fratelli. Un gesto che aiuta i bimbi a condividere la gioia o che non permette alla festeggiata di vivere il suo momento?

A cura di Sophia Crotti

Una scena che probabilmente si ripresenta identica a molte feste di compleanno di bambini, arriva la torta le candeline sono accese e degli amichetti del festeggiato, al posto di attendere che sia lui ad esprimere il desiderio, chiudere gli occhi e soffiare sulle candeline, soffiano loro per lui.

Una mamma americana, Cecily Bauchmann, ha condiviso un video su TikTok in cui ha mostrato come, pur di non far disperare tra grida e capricci i suoi figli, ha permesso a tutti i fratelli di spegnere, uno alla volta le candeline per festeggiare gli 11 anni della sorella maggiore.

Il video su TikTok e i commenti degli utenti

Cecily Bauchmann è una mamma famosa per i suoi contenuti su TikTok, tra i video condivisi ha aggiunto le riprese del giorno del compleanno della sua figlia maggiore. La casa è addobbata, la torta è pronta e i genitori la posizionano sul tavolo, in modo che lei possa soffiare sulle candeline a forma di 11. Quando arriva il momento di soffiare le candeline, la sorellina minore scoppia a piangere, inscenando dei capricci dopo aver visto le attenzioni dei genitori concentrate sulla sorella che compie gli anni.

La mamma, pur di non creare situazioni spiacevoli e far smettere di piangere la bambina, a turno fa soffiare le candeline a ciascuno dei fratelli, causando un po’ di malcontento nella festeggiata che sembra perdere dal volto il sorriso che mostrava a inizio video.

I commenti di altri genitori sotto al video, che ha raccolto 7 milioni di visualizzazioni, sono stati tantissimi, tra chi le ha scritto che quel gesto ha rovinato il momento speciale della festeggiata, chi l’ha accusata di non riuscire a dire no ai propri figli ma anche chi le ha detto che può dare il via a una tradizione familiare meravigliosa: quella di condividere sempre tutti insieme i momenti belli o i traguardi.

Un’altra donna ha ricondiviso il video su TikTok dando il suo parere: “Mi viene da piangere se penso al modo in cui il sorriso di quella bimba svanisce mentre aspetta che i fratelli abbiano finito di soffiare le sue candeline”. L’utente spiega che entrambi i fratelli minori non sono lattanti, hanno dunque un’età per capire cosa succede, e che la bimba paga per l’incapacità di sua madre di dire di no, o dare dei limiti ai suoi figli.

La mamma nei commenti ha ringraziato gli utenti che le hanno permesso di guardare a quel momento da un altro punto di vista e ha spiegato di aver reagito così per far fronte ai capricci e cercare di non escludere nessuno dei figli dalla bellezza di quel momento vissuto insieme.

Il parere degli esperti

Alle pagine di Parents, due esperti hanno messo in luce i pro e i contro della decisione presa dalla giovane mamma. La terapeuta Joshua Terhune, spiega che secondo lei questo gesto potrebbe causare alcuni traumi nella festeggiata: “La bimba certo potrebbe diventare un’adulta affabile e compiacente, ma che rischia anche di trascurare sempre i propri bisogni per assecondare quelli degli altri”.

Inoltre, secondo la dottoressa, non dare dei limiti ai bambini, non permettere loro di confrontarsi con i no, rischia di rendere in futuro per loro difficile autoregolarsi e intollerabili alcuni sentimenti come la frustrazione.

La terapista Sophie Cress, invece, sempre alle pagine di Parents, sostiene che la scelta della mamma può rendere più forte il rapporto tra i fratelli: “I bambini imparano quanto è bello condividere attimi gioiosi e di felicità, senza mai escludere nessuno”.

Secondo la dottoressa questo darebbe vita ad una situazione familiare più distesa, in grado di far sentire i bambini accolti e dunque migliorando la loro autostima.