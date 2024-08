Mamma condivide “il trucco del calzino” per togliere la sabbia bagnata dalla pelle dei bimbi

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Un calzino e un po’ di borotalco, secondo Danielle Hutson non possono proprio mancare nella borsa mare quando si scende in spiaggia con i bambini.

La donna ha condiviso su TikTok il suo trucchetto per ripulire la pelle delicata dei suoi bambini quando, dopo un’intera giornata di bagni e rotolamenti sulla spiaggia, vogliono rientrare a casa senza sporcare ogni cosa con la sabbia.

Il trucco del calzino su TikTok

La donna, dunque, per ripulire la pelle dei suoi bambini, curandosi però che quella cute rosacea e delicata, già ricoperta di crema solare, non si screpoli troppo, utilizza un calzino di cotone.

Dal video si possono vedere bene i passaggi, Danielle Hutson riempie il calzino di talco bianco, lo chiude creando una specie di pallina colma di borotalco, che passa delicatamente sulle zone di pelle dei bambini dove è presente la sabbia.

“È perfetto per le situazioni in cui la sabbia è appiccicata alla pelle dei bambini e volete toglierla senza far provare loro alcun tipo di dolore” spiega la mamma nel video.

La donna specifica di aver scelto proprio il borotalco perché riesce ad asciugare la sabbia bagnata attaccata alla pelle, che così si stacca velocemente dal corpo dei bimbi.

“Grazie a questo trucco mi risparmio molti capricci e pianti dei bambini, che dopo un intero giorno in spiaggia sono così stanchi che sembrano provare dolore per tutto”.

La sabbia, effettivamente, come si vede dal video se ne va immediatamente dal corpo dei bimbi senza lasciare la loro pelle in alcun modo arrossata.

Tra gli utenti le reazioni sono state discordanti, se qualcuno racconta che anche sua madre usava lo stesso metodo con lui, altri parlano di uno spreco. Quando la mamma passa il calzino pieno di borotalco sui corpicini dei bimbi, la sabbia se ne va e si disperde nell’aria moltissimo borotalco, inquinante per l’ambiente e potenzialmente tossico.

Qualcuno ironizza sulla soglia del dolore dei bambini, una mamma dice che per lei questo metodo non è valido dal momento che i suoi bimbi sono allergici al borotalco e un’altra ancora suggerisce di far fare loro un passaggio sotto la doccia o una canna dell’acqua dello stabilimento per ripulire il loro corpo dalla sabbia.

In ogni caso, specifica laSocietà Italiana di Pediatria (SIP)bisognerebbe evitare il contatto della pelle umida dei bimbi con la sabbia, poiché lo strofinamento potrebbe irritare la loro cute delicata. Quindi non consigliano trucchi come quello del calzino e del borotalco ma di sciacquare bene la pelle dei bimbi dopo che hanno giocato in spiaggia.