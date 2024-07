video suggerito

Una mamma condivide il trucco del lenzuolo: “Basta mangiare in spiaggia con le mani piene di sabbia” Una mamma ha condiviso su Instagram il trucco del lenzuolo per fare in modo che tutta la famiglia in spiaggia si possa godere un pranzo senza la sabbia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo ig di @majormumhacks

Casey Major-Bunce è una mamma che su Instagram condivide semplici e divertenti trucchetti per rendere le giornate dei genitori più semplici.

Lei è mamma di 4 bambini, uno di 13, uno di 8 e due gemelli di 4 anni e sa bene che le giornate in spiaggia con i bambini possono essere molto complicate, tra grida schiamazzi e sabbia ovunque.

Stanca di trovare sabbia in ogni dove, dopo i pomeriggi trascorsi in spiaggia con i suoi bambini, e di mangiare sotto l’ombrellone osservando i suoi piccoli addentare bocconi con le manine piene di sabbia, ha ereditato da sua madre il trucco del lenzuolo.

Il trucco del lenzuolo

Casey Major-Bunce ha spiegato in un video su Instagram il trucco, ormai irrinunciabile per lei, che mette in atto ogni volta che trascorre un’intera giornata in spiaggia con i suoi bambini.

La donna porta in spiaggia oltre all’ombrellone, il pranzo e i giocattoli per i bimbi, un lenzuolo con gli angoli, che stende e tende ai suoi angoli grazie a borsoni e secchielli.

Potrebbe sembrare una scelta curiosa, ma lei spiega a Huffpost: “Il lenzuolo con gli angoli è qualcosa che tutti hanno in casa, portarlo in spiaggia renderà la giornata in spiaggia molto più piacevole, permettendo di costruire un’oasi privata senza sabbia”.

Nel video condiviso su Instagram la donna spiega come costruire proprio in spiaggia uno spazio privo di sabbia e che nessuno può sporcare.

Per prima cosa va steso il lenzuolo e fissato a terra con un peso per ogni angolo. Per tenere a terra uno degli angoli lei utilizza un secchio pieno d’acqua, nel quale chiunque entra nell’area delimitata dal lenzuolo deve sciacquare piedi e mani.

Nel video, a fianco del secchiello, si trova un asciugamano, sul quale ciascuno può asciugare i propri piedi per non bagnare il lenzuolo. Un secondo angolo è invece "la stazione delle creme solari", dove posiziona creme e dopo sole da usare per i suoi bambini.

Una volta steso a terra il lenzuolo, la zona delimitata dal suo perimetro è adatta all'ora di pranzo o ad un riposino senza che la sabbia sporchi la pelle dei bimbi, dal momento che i 4 angoli rimangono sollevati, creando una vera e propria barriera.

credits: profilo ig di @majormumhacks

Il desiderio della donna di fare in modo che almeno durante il pranzo i suoi figli siano completamente puliti dalla sabbia non è solo legato ad una forma di fastidio.

È molto importante, infatti, che le mani dei bimbi piccoli rimangano pulite dalla sabbia, soprattutto quando mangiano, come specifica la Società Italiana di Pediatria (SIP) ingerire la sabbia, anche in piccole quantità può causare nei bimbi infezioni gastro-intestinali.

Sul profilo della donna si trovano tanti altri trucchi da utilizzare al mare o in piscina, dai colori dei costumi da evitare ai teli mare che possono trasformarsi in valige in cui riporre tutto il necessario ai bambini per una bella giornata in spiaggia.