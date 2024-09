video suggerito

"Le regole per le mamme che parlano con chi non ha figli": la lista della TikToker scatena la polemica Una giovane donna ha condiviso una sorta di "galateo delle conversazioni" che i genitori dovrebbero tenere con gli amici senza figli: "Non parlate solo di cosa fanno i vostri figli, non ci interessa".

Niente inviti a feste per piccoli, niente domande sulla vita sentimentale e, soprattutto niente chiacchiere sulla routine dei bambini o le loro attività. Una giovane TikToker americana ha recentemente infiammato il dibattito online dopo aver condiviso una lista di regole su come i genitori dovrebbero interagire con gli amici che non hanno figli.

Il video, intitolato “Come parlare con i tuoi amici senza figli”, ha infatti oltrepassato con agilità la piccola bolla di 400 follwer della donna, macinando migliaia visualizzazioni e quasi altrettante polemia

Regole di convivenza tra genitori e amici senza figli

Nel suo video, la creator Circulargurl ha stilato una serie di nome di "buon comportamento" per i genitori che interagiscono con amici o persone che non hanno bambini.

Secondo l'autrice, infatti una delle tendenze più fastidiose dei conoscenti con prole è concentrare le conversazioni esclusivamente sui propri figli, un atteggiamento che tende a monopolizzare il dialogo ed esclude da ogni tipo di intervento o coinvolgimento chi invece non è genitore.

"Non voglio sapere cosa fanno i tuoi figli"

Per Circulargurl, uno dei punto più dolente riguarda l'abitudine da parte di mamme e papà d'incentrare la discussione sulla gestione delle varie attività dei bambini.

"È noioso per chi non è coinvolto direttamente. Tenete questo argomento per quando sarete solo con persone con figli" spiega la creator nel video.

La ragazza ha anche sottolineato che molti amici senza figli, come lei, si dedicano a carriere impegnative o ad altri interessi personali, e raramente vengono coinvolti in discussioni su questi aspetti della loro vita. Ciò, a suo avviso, non è dovuto a una mancanza di interesse da parte dei genitori, ma piuttosto a una sorta di invidia o disinteresse nei confronti dei successi lavorativi.

Eventi sociali e dinamiche di amicizia

Un altro punto critico riguarda gli eventi sociali indesiderati.

"Invitare persone senza figlie a feste per bambini è piuttosto maleducato. Ci si sente isolati e fuori luogo" spiega la ragazza, suggerendo che probabilmente sarebbe più opportuno organizzare incontri in contesti neutrali o adulti, dove le conversazioni possano coinvolgere tutti.

Un’altra nota riguarda poi la "scusa del coniuge"per giustificare l’impossibilità di partecipare a eventi. L’autrice infatti ha aspramente criticato l’abitudine di alcuni genitori di utilizzare espressioni come "devo chiedere a mio marito se posso venire", ritenendola offensiva e infantilizzante.

Tale tendenza sarebbe poi connessa al fatto gli amici senza figli spesso non ricevono lo stesso tipo di attenzione o rispetto per gli eventi importanti della loro vita, come compleanni o traguardi professionali. Secondo la creator, questi momenti meriterebbero la stessa considerazione di matrimoni o baby shower, eventi per i quali la non partecipazione viene invece automaticamente percepita come un insulto o una mancanza d'affetto.

Reazioni al video

Come prevedibile, il video ha suscitato centinaia di commenti, alcuni positivi, molti altri decisamente critici.

Se infatti alcuni utenti senza figli hanno apprezzato il messaggio dell'autrice, sostenendo che di essersi spesso sentiti utilizzati come "intrattenimento" dai loro amici sposati, interessati più alle loro storie di appuntamenti che ad avere uno scambio paritario, altri hanno puntato il dito contro il tono accusatorio della ragazza, giudicando la lista come "troppo severa" ed ego-riferita.

Dopotutto, puntualizzano molti commentatori, non è affatto facile per i genitori trovare tempo e attenzione per argomenti che non riguardano la loro realtà quotidiana, così fortemente assorbita dai loro compiti di cura.

Il valore del tempo e delle relazioni

Alla luce delle reazioni controverse al video – alcune delle quali pesantemente denigratorie – Circulargurl ha spiegato che con il suo video non intendeva rivolgere un attacco diretto ai genitori, ma piuttosto proporre una riflessione sul valore del tempo e dell’energia che le persone senza figli investono nelle loro amicizie, invitando tutti a riflettere su come le dinamiche sociali possano diventare più equilibrate e soddisfacenti per entrambe le parti.