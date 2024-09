video suggerito

L'autista del bus regala ad un bimbo un pigiama per la giornata a tema a scuola: "Farlo felice è la mia gioia" Larry Farrish Jr. è un autista di scuolabus molto speciale, che ha aiutato un piccolo passeggero in difficoltà, comprando per lui a fine turno un pigiama e portandoglielo a scuola.

A cura di Sophia Crotti

Credits: pagina Fb Jefferson County public Schools

Larry Farrish Jr. è conosciuto da tutti i bimbi del quartiere in cui svolge il suo servizio a Louisville nel Kentucky come l’autista dello scuolabus da ormai 7 anni.

L’uomo, come racconta intervistato da Today.com, svolge la sua attività quotidianamente con passione e dedizione, tanto da conoscere perfettamente i nomi e il temperamento di tutti i bambini che ogni mattina salgono sul suo grande mezzo giallo per raggiungere la scuola.

Per questo quando ha visto il piccolo Levi, aspettare l'arrivo del bus sul vialetto di casa, senza il suo caratteristico sorriso stampato in faccia, si è molto preoccupato: "Vederlo triste mi spezzava il cuore" ha detto a Today.com.

Il travestimento mancante

Larry Farrish Jr., l'autista dello scuolabus delle scuole di Louisville, ha raccontato a Today.com di essere arrivato davanti a casa del piccolo Levi, uno dei bambini solito prendere il mezzo per spostarsi, e di averlo trovato, non certo sorridente come al solito, ma accovacciato a terra, con la giacca sulle spalle.

Dunque gli ha domandato perché fosse così triste e il bimbo gli ha spiegato tra le lacrime che non aveva un pigiama da indossare per un’iniziativa alla quale l’intera scuola aveva aderito “la giornata a scuola in pigiama”. Il piccolo già si immaginava escluso dai coetanei per il suo vestiario inadatto e, al posto di sedersi come al solito a fianco ai suoi amichetti, si è seduto nei posti infondo del pullman.

“Vedere soffrire così Levi mi ha spezzato il cuore” ha detto a Today.com Farrish Jr., che finito il turno ha deciso di fermarsi in un negozio di vestiti, per comprare due pigiami al bambino.

A quel punto con il bottino si è recato a scuola, dove il piccolo Levi lo ha accolto dicendo “Ehi ma quello è Larry, l’autista del mio pullman”. A questo punto Larry si è inginocchiato per arrivare all’altezza del bimbo e lasciargli i due pigiami. “Levi si è illuminato, non lo avevo mai visto così, si è stretto i pigiami al petto e poi è corso a cambiarsi” ha spiegato a Today.com.

Tanti si sono complimentati con l'autista per il gesto, ma lui ha subito risposto: "Sono io che devo ringraziare Levi, non certo il contrario, vederlo finalmente felice ha svolato la mia giornata" ha spiegato in un video realizzato dalla scuola del piccolo, l'autista.

La scuola di Larry ha condiviso un comunicato stampa in cui ha raccontato l’accaduto, che risale a febbraio e ora è tornata alla ribalta, spiegando che il bambino era estremamente felice per il gesto di grande umanità di Larry Farrish Jr., che ha dimostrato di essere molto più di un semplice autista di pullman, per bambini.

“Il mio lavoro per me è una missione e soprattutto una scelta quotidiana, prima facevo l’agente penitenziario ma non era la mia strada” ha spiegato Larry a Today.com. L’autista ha spiegato di amare il suo lavoro, proprio perché gli permette di stringere legami forti con i bambini, e rendersi conto se qualcosa li turba, ma di non essere l'unico.

"Non sono il primo né l'unico che fa un regalo a un bambino, fa delle fermate straordinarie per assecondare le esigenze delle famiglie, fa parte del nostro lavoro e anche i miei colleghi sono persone meravigliose" ha spiegato Larry nel video realizzato dalla scuola.