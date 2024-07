Il metodo di una mamma per insegnare la gentilezza ai suoi figli: “Rendere felici gli altri è il vostro superpotere”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Una mamma ha condiviso su TikTok un’usanza che lei e la sua famiglia hanno ideato per ringraziare le persone che lavorano per loro. I suoi due figli, di 10 e 8 anni, ogni volta che fanno un viaggio in aereo, anche se un po’ imbarazzati, non mancano mai di lasciare un regalo o un bigliettino di ringraziamento ai membri della crew. “Cerco di insegnare ai miei figli che con le loro azioni possono scegliere ogni giorno di rendere qualcun altro felice”.

I regali agli assistenti di volo

Esther Zeledon è la mamma di due bambini che, come racconta in una lunga intervista a Today.com, nella vita hanno potuto avere tutto.

Lei, però, nel suo passato ha dovuto confrontarsi con una situazione economica incerta, che l’ha obbligata a svolgere un lavoro che non sentiva nelle sue corde e che l’ha costretta per molti anni a relazionarsi ogni giorno con il pubblico e a stampare sul suo volto il migliore dei sorrisi, anche nelle giornate storte.

Tutto è cambiato quando un giorno, dopo avere pianto, è tornata in cassa e un cliente si è accorto del suo malessere, chiedendole se avesse avuto una brutta giornata e regalandole un buono per un film al cinema, nel tentativo di risollevarle il morale. “Quel gesto così semplice mi ha insegnato che ogni giorno possiamo scegliere se essere gentili o meno”.

Da quel Momento Esther ha pensato che se mai avesse avuto dei figli avrebbe insegnato loro ad essere gentili con il prossimo e lo avrebbe fatto nella maniera più concreta possibile. Da qui l’idea di regalare ad ogni viaggio qualcosa alla crew di bordo dei tanti aerei che ogni anno prendono per raggiungere con la famiglia mete di svago o lavoro.

“Se ci pensiamo gli assistenti di volo, e quelli di terra, si trovano ad affrontare le lamentele più strampalate di chi viaggia, gestiscono ritardi, incastrano i bagagli anche molto pesanti e fanno tutto questo sorridendo, anche nella loro peggior giornata”.

Tra i regali che la famiglia posiziona nel bagaglio a mano, perché siano a portata di mano quando hostess e steward si avvicinano, ci sono: mollette per capelli, quadernini, penne, braccialetti, portachiavi, animaletti di peluche, candele profumate o olii per l’aromaterapia.

Oltre a questi, i bambini con la loro scrittura un po’ traballante scrivono biglietti di ringraziamento in cui esprimono il loro amore per il lavoro che con cura e dedizione il personale di bordo compie tutti i giorni.

Ogni volta che i piccoli portano i regali agli assistenti di volo, la mamma riprende le loro reazioni commosse, stupite ed emozionate e le fa rivedere ai figli per ricordare loro come possano fare la differenza nella vita degli altri. “Li avete resi felici, vedete? Avete questo superpotere, non dimenticatelo mai” dice la mamma ai due bambini.

Alle pagine di Today.com ha spiegato che la bimba più grande a volte si vergogna e allora arriva in suo soccorso il fratellino piccolo. Ai due non pesa sacrificare un po’ dello spazio dei loro bagagli per gli assistenti di volo, perché hanno compreso l’utilità del loro gesto. A volte i piloti, commossi per il gesto li chiamano in cabina di pilotaggio per ringraziarli per la loro premura e per ricordare anche ai loro genitori che stanno facendo un ottimo lavoro.