"Siete genitori terribili": mamma racconta la sua esperienza disastrosa in volo con due figli di 2 e 5 anni Catherine Hufton era in volo con i suoi due bambini di 2 e 5 anni verso Tenerife, quando un passeggero scortese e ubriaco ha iniziato a gridare contro di loro. "I bambini hanno lo stesso diritto di tutti di volare e i passeggeri non dovrebbero ubriacarsi".

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Fb di Catherine Hufton

“Sei una mamma terribile” è quanto si è sentita dire, con un lessico anche più colorito, Catherine Hufton, mamma di due bambini di 5 e 2 anni, che ama viaggiare con loro e il compagno in aereo, durante un volo per Tenerife.

La famiglia di Catherine in viaggio

Alle pagine di Metro Catherine ha raccontato l’episodio che ha visto coinvolto un uomo, visibilmente ubriaco e la sua famiglia, durante un volo verso Tenerife, dove lei, il compagno e i bimbi si trovavano, pronti per iniziare le loro vacanze.

Catherine e il compagno hanno spiegato di aver viaggiato tante altre volte con i loro bambini su degli aeroplani, per recarsi insieme in Spagna, Messico, Italia e Ibiza e dunque di aver impostato con i piccoli una routine di volo, in modo che per loro il viaggio non fosse troppo stressante e riuscissero a goderselo senza strilla, capricci o pianti: “Noi abbiamo sempre messo in atto degli stratagemmi, in modo che i bimbi si comportassero al meglio possibile a seconda della loro età evolutiva ovviamente”.

I due quindi portano sui voli una busta per ciascun bimbo con tutti i suoi giocattoli, hanno sempre con loro libri, snack e anche un tablet per permettere loro di guardare cartoni o film.

Se il viaggio è molto lungo cercano di farlo di notte, o di prenotare in un orario che coincida con il momento del loro pisolino, in modo che i bimbi si addormentino non appena toccato il loro sedile.

In ultimo, parlano apertamente con i bambini spiegando che quando si è su un mezzo di trasporto con tante altre persone, ciascuna con le proprie esigenze, è importante che ognuno si comporti al meglio possibile.

Ovviamente, spiega sempre Catherine a Metro, esistono anche gli imprevisti quando i bambini sono piccoli, in alcuni voli sono stati più nervosi, in altri sono stati svegliati e spaventati dalle turbolenze, ma in ogni caso hanno sempre avuto a disposizione le cure del personale di bordo e le attenzioni degli altri passeggeri molto comprensivi.

I passeggeri maleducati sul volo per Tenerife

Non è accaduto lo stesso in volo verso Tenerife, quando mentre mangiava un biscotto il suo bimbo di 2 anni ne ha lanciato un pezzettino davanti ad una coppia di passeggeri, che a differenza loro che viaggiavano in economy, si trovavano in business class.

Lei e il compagno, dopo aver rimproverato il bimbo, si sono immediatamente scusati con la coppia, che viaggiava tra l’altro con due figlie adolescenti e che dunque pensavano sarebbe stata comprensiva. Di tutta risposta hanno ricevuto un secco: “Sarebbe anche il caso che vostro figlio la smettesse, ci sta infastidendo”.

Il volo poi è stato tranquillo, il loro bimbo di 5 anni colorava e guardava i cartoni, il piccolo di 2 si è addormentato. A non essersi calmati, però, erano i due passeggeri che avevano risposto così male a Catherine e al suo compagno, che hanno iniziato a bere molto alcol ogni volta che le hostess arrivavano con un nuovo bicchiere.

Ad un certo punto il figlio più piccolo di Catherine, mentre giocava con la scheda sulla quale si trovano le indicazioni di sicurezza del volo, l’ha fatta scivolare e, ancora una volta, è arrivata dai due passeggeri ormai ubriachi. “Sono piovuti una serie di insulti contro di me, i miei bambini e il mio compagno, quei due mi hanno detto che sono una mamma terribile”. I piccoli si sono messi a gridare spaventati e la coppia ha iniziato a imprecare contro tutti i bimbi e le famiglie in volo: "Siete tutti genitori terribili, che non sanno educare i bambini, vi odiamo”.

A quel punto è intervenuto il personale di bordo che ha allontanato la coppia ubriaca e ha chiesto scusa a tutti i passeggeri. Catherine, i cui bambini hanno presto dimenticato lo spiacevole episodio, ha raccontato questa storia per sensibilizzare su due temi.

“Innanzitutto mettetevi tutti in testa che i bambini hanno lo stesso diritto di viaggiare degli adulti, i genitori fanno il possibile ma spesso sono imprevedibili. In secondo luogo direi che si dovrebbe evitare che in aereo i passeggeri bevano tanto alcol da essere ubriachi e da mettere in atto atteggiamenti del genere” ha concluso alle pagine di Metro.