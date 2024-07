video suggerito

Un poliziotto aiuta una mamma rimasta senza latte per il suo bebè di notte: "Sono un papà, so come ci si sente" L'agente di polizia Hunter Willoughby ha aiutato una mamma in difficoltà nella notte. La bodycam del poliziotto lo ha ripreso mentre comprava del latte in polvere e un biberon per lei.

A cura di Sophia Crotti

Erano le 2 di notte del 15 giugno quando la stazione di polizia dell’Ohio ha ricevuto un'insolita chiamata da parte di una neomamma.

Come riporta Today.com la donna era disperata poiché non riusciva ad allattare il suo bimbo al seno.

Si era dunque messa in macchina con il piccolo, alla ricerca di un supermercato aperto a quell’ora per cercare del latte in polvere nella speranza che potesse placare il pianto disperato e la fame del suo bebè.

Ma alle 2 di notte nessun negozio era aperto. Disperata la donna ha chiamato il 911, numero di emergenza americano, per chiedere aiuto.

Dall’altra parte della cornetta ha trovato l’agente Willoughby, un ufficiale della polizia della stazione di Miami Township di 32 anni che ha accolto la sua richiesta senza indugio. “Era agitatissima mi ha detto che dal suo seno non usciva più latte e lei non sapeva che fare” ha spiegato l’ufficiale a Today.com.

“Il mio cuore ha sentito tutto il suo dolore, mi ha detto che suo figlio piangeva ininterrottamente da più di due ore e io che sono un papà so bene quanto possa essere difficile”.

La giovane mamma ha spiegato all’agente che tra le braccia aveva un bimbo di appena una settimana e che non sapeva davvero più cosa fare.

Il video dell'agente al supermercato

Lo scorso 2 luglio la notizia è tornata alla ribalta perché la stazione di polizia di Miami Township ha deciso di pubblicare il curioso video della bodycam dell’agente Willoughby.

Dal video si vede l’uomo bussare insistentemente alla porta di un supermercato sul cui ingresso è specificato che aprirà l’indomani mattina.

Ad un certo punto una commessa del negozio gli apre spaventata e lui le spiega che deve aiutare una mamma in difficoltà. La donna lo scorta fino al reparto del latte in polvere, ma lui non sa cosa scegliere, la commessa lo aiuta e gli consiglia anche di prendere un biberon adatto al piccolo perché la neomamma, abituata ad allattare al seno e solo da una settimana, potrebbe non esserne fornita.

A questo punto l’agente si dirige verso la cassa per pagare il latte.

A Today.com il poliziotto ha spiegato che ha subito chiamato la mamma per informarla che in due minuti sarebbe arrivato da lei. “Quando sono arrivato ha tirato un sospiro di sollievo, era esausta e estremamente riconoscente, voleva pagarmi ma io ho rifiutato”.

L’agente ha raccontato a Today.com che l’idea di condividere la storia attraverso il video registrato dalla sua bodycam è nata proprio per spiegare che le persone possono sempre chiedere aiuto alla polizia.

“So che si sentono tante brutte storie sul nostro conto, per questo desideravo che una storia bella come questa non passasse inosservata, ma ce ne sono tante altre, anche se nessuno lo racconta la scorsa settimana nel cuore della notte due miei colleghi hanno portato un seggiolino auto ad una mamma che ne aveva bisogno”.