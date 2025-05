video suggerito

L'amicizia speciale tra un bimbo e l'operatore ecologico del quartiere diventa virale: "Sono inseparabili" Un video diventato virale sui social ha reso celebre l'amicizia tra Shea, un bambino residente in Florida e il simpatico Loubet, il netturbino del quartiere. Da quasi tre anni, ogni venerdì mattina il piccolo va incontro al camion dei rifiuti per portare all'amico e al suo collega qualcosa per dissetarsi, impaziente di raccontare a Loubet le novità della settimana. La madre: "Guardarli è toccante".

Ogni venerdì mattina, un bambino della Florida corre fuori di casa, ancora in pigiama, per salutare il suo eroe. Non è un supereroe dei fumetti, ma un uomo in tuta da lavoro, alla guida di un camion della nettezza urbana. È da lì, da quell’appuntamento settimanale semplice e costante, che è nata una storia di amicizia straordinaria tra il piccolo Shea e Loubet, l’operatore ecologico che da anni raccoglie i rifiuti nel loro quartiere. Una storia di amicizia che supera età, origini e ruoli sociali, diventata virale grazie a un video su Instagram.

L’inizio di una routine speciale

Tutto è cominciato quando il bambino appena 18 mesi e sviluppò un'autentica fascinazione per il camion della nettezza urbana e i suoi conducenti. Dal secondo piano della sua casa, il bambino riconosceva il rumore del veicolo e correva subito alla finestra. Una volta avvistato il mezzo, il piccolo si precipitava subito in strada per poter salutare il suo amico netturbino. Nemmeno il cambio dell'ora, con le conseguenti mattinate ancora avvolte dell'oscurità notte, riusciva a frenarlo: ogni venerdì, puntuale, usciva di corsa – a volte scalzo o in pannolino – per aspettare il passaggio di Loubet e del suo collega, ai quali Shea portava bibite per rinfrescarsi, con la serietà e la dedizione di un adulto.

Credits: TikTok/@floridayogamama

Un legame oltre ogni differenza

La mamma, Brie, ha raccontato alla rivista Newsweek quanto questo legame sia diventato profondo: "Osservarli è toccante, non conta l’età o l’etnia: sono semplicemente veri amici". Ogni settimana, Shea racconta a Loubet le novità dei giorni precedenti dalla caduta del primo dentino alle vacanze di famiglia, dalle vicissitudini scolastiche alle partite del suo sport preferito, il tee-ball (una versione semplificata del baseball), sognando che il suo amico Loubet possa un giorno vederlo giocare.

Negli anni, la connessione tra le due famiglie si è poi ulteriormente rafforzata. Per il secondo compleanno di Shea, la torta aveva il tema del camion dei rifiuti e sopra c’era la foto del bambino con Loubet. Più recentemente, Loubet ha anche invitato l’intera famiglia Mazin alla festa a sorpresa per i 40 anni della moglie. Nella foto finale del reel, Loubet in smoking sorride accanto a Shea, in camicia rosa. "Non potevamo mancare per nulla al mondo", ha detto Mazin. "Incontrarla è stato meraviglioso".

Credits: TikTok/@floridayogamama

Il video pubblicato da Brie su Instagram non ha mancato di commuovere centinaia di persone. C’è chi ha definisce Loubet "lo zio acquisito" e chi invece ha visto nell'amicizia tra il bimbo e l'adulto la speranza che gentilezza ed empatia possano davvero superare qualsiasi forma di divisione.