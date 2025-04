video suggerito

Il fratellino in smoking incontra la sorellina appena nata: la scena diventa un inno all’amore fraterno In smoking e con un mazzo di fiori in mano, un bimbo di due anni ha incontrato per la prima volta la sua sorellina appena nata. Il video, diventato virale, racconta un momento dolcissimo pensato dal papà per rendere speciale il primo incontro tra i suoi due figli. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un bambino di due anni, emozionato e impettito nel suo smoking, ha varcato la soglia della stanza d’ospedale per incontrare per la prima volta la sua sorellina appena nata. La scena, tenera e perfettamente orchestrata dal papà, sembra uscita da un film e ha fatto il giro dei social.

Nel video, condiviso su TikTok, si vede il piccolo entrare nella stanza con passo incerto, seguito a breve distanza dal padre. Il sorriso è timido, ma l’abbigliamento è impeccabile. In mano stringe un mazzo di fiori che, dopo un attimo di esitazione, porge con grazia alla mamma, sorpresa e sorridente. Poi, però, l’attenzione si sposta tutta su quella creaturina che riposa nella culla. Il fratellino viene sollevato tra le braccia del papà e, per la prima volta, può osservare da vicino la sorellina tanto attesa.

Un abito da grande occasione

Brooks, il padre ventinovenne del bimbo, ha raccontato alla rivista Newsweek di aver voluto rendere speciale il primo incontro tra i suoi figli. Per questo ha vestito il piccolo con uno smoking, trasformandolo in un piccolo gentleman. L’idea, ha spiegato con affetto, era quella di creare un ricordo indelebile al figlioletto e far sì che percepisse l'importanza del momento, così da iniziare con il piede giusto la loro relazione da fratelli. "Volevo che facesse una buona prima impressione sulla sorellina", ha detto Brooks, confidando anche di aver pensato a quanto sarebbe stato bello, un giorno, guardare insieme quelle immagini.

Credits: TikTok/@dude2dad

Un gesto d’amore anche per la mamma

L’iniziativa, però, non è stata pensata solo per i bambini. Anche la mamma è stata un'importante fonte d’ispirazione: appassionata di abiti eleganti per il figlio, la donna aveva sempre amato vestire il suo piccolo con grande cura. Per questo il papà, che su questo la prende spesso bonariamente in giro, ha voluto sorprenderla con un gesto dolce e condito con un pizzico d'ironia. "Speravo che le si sciogliesse il cuore… e credo di esserci riuscito" ha dichiarato Brooks, decisamente soddisfatto per il risultato ottenuto.

Una tenerezza che va oltre la comprensione

Come esplicitato chiaramente anche dal titolo del video condiviso sui social ("POV: sei nervoso di incontrare la tua nuova sorellina"), il primogenito di Brooks era visibilmente emozionato all'idea di vedere per la prima volta quella bimba che per tanti mesi si era nascosta nel pancione della mamma. Nei giorni precedenti al parto, i genitori avevano parlato a lungo al piccolo, ma come spesso accade con i bambini così piccoli, né Brooks né la moglie erano sicuri di quanto avesse capito realmente. Eppure, nonostante qualche esitazione iniziale, il bambino si è avvicinato timidamente con i fiori, ha guardato incuriosito il nuovo membro della famiglia e si è lasciato andare a uno slancio d'affetto che ha sciolto i cuori di tutti i presenti.

Credits: TikTok/@dude2dad

Oggi, a distanza di un po’ di tempo, il legame tra i due fratelli continua a crescere tra risate, abbracci e sporadici momenti di gelosia. Ma una cosa è certa: l’affetto è reciproco. "Lei lo adora", ha raccontato Brooks. "Noi facciamo di tutto per farla ridere, ma è lui a riuscirci senza sforzo. I suoi occhi sono sempre su di lui". E per mamma e papà, non esiste gioia più grande.