Le 6 frasi per non far sentire trascurato il figlio maggiore dopo la nascita del fratellino: “Narrazione positiva”

L'arrivo di un neonato può suscitare gelosia e rendere i bambini ostili nei confronti del nuovo arrivato. L'esperta Violeta Gordeljevic ha però suggerito sui social alcune strategie utili per aiutare i figli più grandi a sentirsi valorizzati, così da evitare sentimenti di frustrazione e rafforzare il legame con il fratellino o la sorellina: "I piccoli devono sentirsi speciali".

L’arrivo di un bebè è una gioia immensa, ma per i fratelli maggiori può essere anche un momento delicato. Abituati ad avere mamma e papà tutti per loro, improvvisamente si trovano a dover condividere attenzioni ed energie, che nei primi mesi si concentrano inevitabilmente sul neonato. Questo cambiamento può farli sentire messi da parte, meno importanti, persino trascurati, e talvolta ciò alimenta nei bambini un sentimento di gelosia e ostilità nei confronti del nuovo membro della famiglia.

Che fare dunque in questi casi? Alla domanda ha provato a rispondere la divulgatrice scientifica Violeta Gordeljevic che, dall'alto della sua esperienza di mamma e ricercatrice, qualche settimana fa condiviso ha condiviso su Instagram alcune frasi buone per tutte le occasioni che i genitori potrebbero adottare per aiutare i figli più grandi a sentirsi valorizzati durante questa delicata fase di transizione in cui un altro bambino irrompe nella quotidianità familiare.

Il ruolo fondamentale della relazione tra fratelli

Secondo Gordeljevic, intervistata anche dal sito di Newsweek, la relazione tra fratelli influisce profondamente sullo sviluppo emotivo dei bambini. Non si tratta dunque solo di gestire gli eventuali conflitti durante l'infanzia – dai litigi alle reciproche invidie – ma di lavorare fin dai primi giorni di "convivenza" non solo per costruire una percezione positiva del nuovo arrivato, ma per trasformare una possibile insidia in una risorsa in più per la crescita di tutti i fratelli

"La ricerca ci dice che i fratelli spesso diventano i primi insegnanti l'uno dell'altro, plasmando empatia, cooperazione e resilienza emotiva", ha scritto Gordeljevic nella didascalia al suo post. "Coinvolgere il nostro figlio più grande e celebrare i suoi vantaggi da ‘bambino grande' aiuta a gettare le basi per un legame positivo e duraturo tra loro, rendendoli consapevoli della loro posizione diversa ma ugualmente straordinaria nella famiglia".

Le frasi per valorizzare il primogenito

Per rendere i fratelli maggiori partecipi e rafforzare la loro autostima, Gordeljevic ha consigliato alcune frasi da utilizzare nella quotidianità, puntando su quel senso di complicità che fa sentire i piccoli ancora importanti e considerati agli occhi dei genitori.

"Tuo fratello sta piangendo ancora. Secondo te di cosa ha bisogno? Come sua sorella penso che tu possa capirlo bene".

"C'è qualcosa che io e te possiamo sgranocchiare mentre il bimbo dorme e non ci vede?"

"Tra poco possiamo giocare a nascondino solo io e te? Metto subito a dormire tuo fratello".

"Possiamo inventare una canzone e cantarla a tua sorella più tardi? Chissà se possiamo farla ridere insieme".

"I bambini hanno bisogno di tante cure, non è vero? Sono così felice che tu sia un bambino grande e che possiamo divertirci così tanto insieme".

Queste espressioni, ha ribadito la ricercatrice, aiutano il bambino più grande a sentirsi importante e a trovare un proprio spazio all'interno della nuova dinamica familiare.

Non uguaglianza, ma valorizzazione delle differenze

Uno degli errori più comuni è pensare che per ridurre la gelosia tra fratelli sia necessario trattarli in modo perfettamente uguale. In realtà, ha spiegato Gordeljevic su Newsweek, i bisogni di un neonato e di un bambino più grande sono molto differenti. Piuttosto che forzare un concetto di equità assoluta, è dunque importante riconoscere e celebrare queste differenze.

Le frasi suggerite dall'esperta vanno proprio in questa direzione, aiutando i genitori a far sentire il primogenito unico e speciale, e sottolineando come l’essere il figlio o la figlia più grande non sia affatto uno svantaggio, ma al contrario comporti numerosi privilegi, come la possibilità di fare giochi più complessi, condividere momenti esclusivi con i genitori o gustare cibi che il neonato ancora non può mangiare.