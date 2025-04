video suggerito

Bisnonna incontra la pronipote che si chiama come lei: "Non vedeva l'ora" Il video dell'incontro di una nonna centenaria che stringe per la prima volta la pronipote ha commosse milioni di utenti e diventa simbolo dell'amore tra generazioni e della forza dei legami familiari. La madre della bambina: "Temevo che a causa dell'età di sarebbe persa questo momento".

Nella quiete di un salotto illuminato dal sole, una nonna (quasi) centenaria stringe tra le braccia una neonata e i loro sguardi si incrociano per la prima volta. È un momento che sembra fermare il tempo, quello in cui Jeanne, che allora aveva 99 anni, incontra la pronipote appena nata e che porta il suo stesso nome. Una scena che Amanda Jean, madre della piccola, ha permesso alla sorella di pubblicare sui social per condividere con il mondo la bellezza di un momento tanto profondo quanto spontaneo, diventando subito un esempio di quanto l'amore possa attraversare le generazioni.

Un legame forte e duraturo

Quando Amanda ha dato alla luce la sua bimba, la prima persona che ha voluto avvisare è stata nonna Jeanne, con la quale ha condiviso un rapporto speciale fin da bambina. Cresciuta tra Queens e Long Island, Amanda ha raccontato alla rivista americana Newsweek di aver trascorso molte notti a casa dei nonni, sia materni che paterni, mentre la madre lavorava in città. Per Amanda quei momenti erano stati tra i più felici della sua infanzia e ancora oggi li conserva con enorme affetto, ricordando le cene, le conversazioni e quella confortevole sensazione "di casa" che provava ogni volta.

Proprio per questo, quando si era trovata a dover decidere il nome della nascitura, Amanda non aveva avuto dubbi: sua figlia si sarebbe chiamata Lily Jean, unendo così il nome della nonna paterna, Lilia, a quello della nonna materna, Jeanne. Un gesto d’amore per celebrare due figure fondamentali nella sua vita e che ha donato alla nuova arrivata una storia da portare con sé fin dal primo giorno.

Il momento che ha fatto il giro del mondo

Il primo incontro tra Jeanne e Lily Jean è stato ripreso dalla zia della piccola, Brianna, e condiviso su TikTok. In pochi giorni il video ha raggiunto oltre 3,4 milioni di visualizzazioni. Nel filmato, la bisnonna si mostra subito impaziente di conoscere la nuova arrivata in famiglia e dopo averla presa in braccio con tutta la dolcezza che solo una nonna sa regalare, ha cominciato con la piccola una tenera conversazione fatta di suoni, versetti e parole colme d'affetto.

Gli utenti sono rimasti colpiti dalla dolcezza dello sguardo di Jeanne e dal sorriso spontaneo della neonata appena posata tra le sue braccia. Per molti, quel momento ha risvegliato ricordi di nonni perduti e affetti indimenticabili. Amanda, inizialmente sorpresa dalla viralità del video, ha commentato con orgoglio che sua nonna merita tutta questa attenzione: sua nonna è una donna straordinaria, una guida e la sua migliore amica. "Data la sua età, ero preoccupata che si sarebbe persa questa esperienza con me", ha raccontato. Oggi invece Jeanne ha superato i 100 anni e continua a trascorrere del tempo con la sua pronipote, portando avanti una storia familiare che parla di affetto, memoria e continuità. Un’eredità che va oltre il tempo, fatta di piccoli gesti e grandi emozioni.