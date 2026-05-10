Scopre il tumore all’occhio della figlia grazie a una foto: un bagliore bianco aveva insospettito la madre

Una madre ha scoperto che la figlia soffriva di un raro retinoblastoma grazie a uno strano bagliore catturato da una fotografia. La diagnosi precoce ha permesso alla piccola di ricevere cure immediate che le hanno salvato la vita.

Una foto scattata prima della buonanotte ha probabilmente salvato la vita di una bambina. È successo nel Regno Unito, dove una madre si è accorta di uno strano bagliore negli occhi della figlia di appena 14 mesi proprio osservando l'immagine che aveva appena immortalato. Quella luce, comparsa grazie al flash della fotocamera, era infatti il sintomo di un raro tumore all'occhio e lo spirito d'osservazione della donna ha permesso alla piccola di ricevere una diagnosi precoce in grado di sventare il peggio.

Il riflesso rivelatore scoperto grazie a una foto

Danielle, questo il nome della donna, è una madre trentenne che vive a Eppleby, una piccola cittadina nel North Yorkshire. Al termine di una giornata come tante, aveva voluto fotografare la figlia poco prima di metterla a letto. Riguardando lo scatto sul proprio cellulare, Danielle si è però accorta di un innaturale riflesso biancastro che velava la pupilla della bimba. Insospettita, la donna ha subito cercato informazioni online, scoprendo che quel bagliore poteva essere collegato a un tumore oculare infantile.

Il giorno successivo la bambina è stata portata dal medico di base, che ha disposto subito ulteriori accertamenti in ospedale. Nel giro di pochi giorni la piccola è stata affidata a un centro specialistico pediatrico, dove gli esami e la risonanza magnetica hanno confermato la diagnosi: la bimba soffriva di un retinoblastoma, una rara forma di tumore che colpisce la retina e interessa soprattutto i bambini sotto i cinque anni. Tra i segnali più comuni ci sono proprio il riflesso bianco nella pupilla, lo strabismo improvviso e una progressiva alterazione della vista.

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Gli stessi medici hanno spiegato a Danielle che, spesso, il primo campanello d'allarme compare casualmente nelle fotografie con il flash, perché l'occhio malato riflette la luce in modo anomalo. In questo caso, però, l'attenzione della madre era stata decisiva per iniziare immediatamente le cure. "Ci hanno detto che sembrava in fase iniziale e che fosse curabile", ha raccontato la donna alla testata Yorkshire Live. "Ma ovviamente è stato comunque terribile, perché non pensi mai che possa capitare a te".

La corsa contro il tempo per salvare la bambina

Gli esami successivi hanno confermato che il tumore era confinato all'occhio sinistro e non si era diffuso nel resto del corpo. Per questo i medici hanno deciso di intervenire rapidamente con un'operazione per rimuovere l'occhio colpito e impedire al cancro di avanzare. Una scelta dolorosa ma necessaria. Da quel momento la bambina ha cominciato a sottoporsi a una serie di interventi molto complessi che per settimane hanno tenuto i genitori in uno stato di ansia costante. Danielle e il marito si erano sposati poco prima della diagnosi e il lungo periodo dell'ospedalizzazione della figlia è stato un test molto importante per la loro tenuta di coppia.

La guarigione e il messaggio di consapevolezza

Dopo cure, controlli e oltre una decina di procedure mediche, la bambina è stata dichiarata guarita. Il tumore non si era diffuso oltre l'occhio e l'intervento tempestivo si è rivelato decisivo. Oggi la piccola conduce una vita serena. Porta un occhio artificiale dopo alcune complicazioni legate agli impianti iniziali, ma continua a crescere senza lasciarsi condizionare dalla malattia.

Dopo quanto accaduto, Danielle ha deciso di condividere la storia della figlia per sensibilizzare altri genitori sui segnali del retinoblastoma. Molti, come lei, non conoscono i sintomi di questa rara malattia e il tempismo può fare tutta la differenza del mondo. "Voglio solo che gli altri genitori ne siano consapevoli, perché nessun genitore dovrebbe mai dover affrontare una situazione del genere", ha spiegato. "Io non conoscevo i sintomi, quindi esorto tutti a fidarsi del proprio istinto se pensano che qualcosa non vada con il proprio figlio".