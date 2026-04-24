USA, La lezione di un papà gentile per insegnare il rispetto al figlio: “Non mancare di rispetto a mia moglie”

Quando si parla di stili educativi, spesso si confonde la genitorialità gentile con la scelta di lasciar fare ai figli tutto quello che vogliono, senza castighi né ramanzine. In realtà questo approccio genitoriale non si fonda affatto sul permessivismo, ma si concentra sulle emozioni dei piccoli per impartire anche le lezioni più dure con il dialogo e la calma. L'ultimo esempio viene dagli Stati Uniti, dove una coppia dell'Arkansas è diventata protagonista di una scena diventata virale sui social. Hannah e Tracey Gray sono infatti due giovani genitori che hanno deciso di crescere i proprio bambini senza eccedere con scenate o eccessi di rabbia.

Così, quando il figlio maggiore di cinque anni ha risposto male alla madre, Tracey è subito intervenuto con il giusto mix di dolcezza e fermezza, affrontando con il figlio una conversazione schietta e chiara sull'importanza del rispetto.

"Non mancherai di rispetto a tua madre"

Tutto era cominciato quando Hannah aveva detto al figlio che quel giorno non avrebbe potuto guardare la televisione. Il piccolo, scocciato, aveva avuto una brusca reazione, facendo andare su tutte le furie i genitori. Anziché gridare e mettersi a minacciare castighi, papà Tracey aveva invece deciso di sedersi accanto al figlio e di spiegargli con calma perché quelle parole non erano accettabili.

"Non mancherai di rispetto a tua madre perché lei è mia moglie", ha affermato l'uomo, mentre la moglie iniziava a filmarlo da dietro al divano. "So che certe cose sono difficili da sentire, ma questo non ti dà il diritto di essere irrispettoso. Dopo aver parlato, penso che dovrai chiedere scusa a tua madre". Il padre ha poi concluso così: "A volte, possiamo risolvere le cose semplicemente parlando. Ti voglio bene".

Educare senza umiliare

Il reel pubblicato su Instagram e condiviso anche su TikTok ha raggiunto quasi 10 milioni di visualizzazioni, attirando migliaia di commenti. Molti utenti hanno lodato il fatto che una correzione possa essere efficace anche senza alzare la voce. Raggiunta dalla testata Newsweek, Hannahha raccontato come il rispetto sia un valore fondamentale per la famiglia e pertanto sia lei che suo marito, tengono molto a correggere subito qualsiasi comportamento maleducato, pur ricordando sempre che i bambini stanno ancora imparando a gestire le emozioni e quindi è perfettamente normale che ci sia qualche inciampo durante il percorso. Perché quindi mettersi a urlare o punire con severità per qualcosa di perfettamente normale?

Per lo stesso Tracey, intervenire quando il figlio assume atteggiamenti sbagliati non significa scavalcare la moglie o imporsi come figura autoritaria di "padre padrone", ma rafforzare un progetto educativo condiviso e intervenire per proteggere gli equilibri familiari: "In quanto marito di Hannah, è mio dovere difenderla con fermezza, a prescindere da chiunque le manchi di rispetto".

Chiedere scusa e andare avanti

Durante la spiegazione delle proprie convinzioni educative, Tracey ha anche raccontato di aver ormai rodato un approccio per far sì che le proprie parole arrivino a destinazione con maggiore efficacia. Ogni volta che deve fare un discorso importante, si abbassa all'altezza dei bimbi, cerca di mantenere un tono normale ma fermo, e cerca di non trasformare l'interazione in un monologo, incalzando i piccoli a partecipare alla riflessione. Per lui e Hannah, la responsabilità deve sempre essere accompagnata dalla possibilità di riparare. Dopo le scuse e il perdono, non serve trascinare il senso di colpa. "Quando chiedono scusa, vogliamo che sappiano che è finita lì", hanno spiegato.