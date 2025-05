La risposta anti-bulli della figlia diventa virale e commuove la madre: “Non cambiare mai”

video suggerito

Quando una madre cerca di insegnare alla propria figlia come fronteggiare gli insulti altri, può capitare che sia proprio la bambina a insegnare qualcosa all’adulto. È quello che è successo ad Ana, mamma di una bimba di 5 anni che è diventata protagonista di una storia diventata virale su TikTok. Di fronte a un episodio di bullismo a scuola, la bambina ha infatti risposto in modo sorprendente, dimostrando che anche a cinque anni si può scegliere di essere gentili, contrastando la cattiveria con parole dolci e ponderate.

Un’offesa che fa male anche ai grandi

Ana, una mamma della Florida, ha raccontato su TikTok il dolore provato nell’ascoltare il racconto della figlia, presa in giro a scuola da due compagne che le avevano detto che i suoi capelli "puzzavano". Un’offesa apparentemente innocua, ma che colpisce duro quando a riceverla è una bambina di cinque anni, consapevole di avere capelli diversi da quelli delle altre. "Mi si è spezzato il cuore", ha dichiarato Ana alla rivista Newsweek. "Ha dei bellissimi ricci, ma diversi da quelli delle altre bambine. Vederla triste fa male".

La risposta che nessuno si aspettava

In un primo momento, Ana ha cercato di spiegare alla figlia l’importanza di far capire agli altri quando ci feriscono. Ma è stata Pico a ribaltare la lezione: invece di affrontare le compagne con rabbia, ha scelto un’altra via. "Ho detto: mi piace la tua fascia, mi piacciono i tuoi capelli, le tue scarpe, il tuo vestito, i tuoi orecchini", ha raccontato alla madre. Una risposta talmente semplice e potente da lasciare Ana senza parole: "È stata una risposta migliore della mia", ha ammesso compiaciuta.

La brillante replica della bambina non è però servita solamente a inorgoglire la madre. Nei giorni successivi, Ana ha infatti notato un grosso cambiamento negli atteggiamenti delle stesse bambine che avevano deriso la figlia, le quali hanno addirittura iniziato a farle dei complimenti per il suo look. Un piccolo segnale che, forse, la gentilezza ha davvero il potere di trasformare i rapporti. "È più facile rispondere con altra negatività, ma la gentilezza funziona", ha osservato Ana.

Un esempio diventato virale

Il video pubblicato da Ana si sta avvicinando alle due milioni di visualizzazioni e ha generato migliaia di commenti pieni di ammirazione per la piccola Pico. In molti l’hanno definita una bambina dalla "positività contagiosa"e una "un'anima saggia in un piccolo corpo". Per Ana però, la cosa più importante è continuare a crescere una bambina responsabile e che sappia sempre dare il meglio di sé anche quando il mondo sembra esserle ostile. E viste le promesse, sia Ana che la sua piccola sembrano già sulla buona strada.