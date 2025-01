video suggerito

Le 7 frasi che insegnano ai figli a farsi valere e a imporsi con gentilezza: i consigli delle esperte Insegnare ai bambini a difendere le proprie necessità e le proprie opinioni è tanto importante quando educarli alla disponibilità e al rispetto reciproco. Un gruppo di psicologhe e addetti ai lavori ha individuato alcune frase che possono facilitare questo processo fin dai primi anni di vita.

Tutti i genitori vogliono crescere bambini beneducati e disponibili verso il prossimo, tuttavia è altrettanto importante che i piccoli imparino non solo ad "abbozzare" ed essere premurosi nei confronti degli altri, ma anche a saper imporre le proprie esigenze, ponendosi con garbo e determinazione per far rispettare i confini che non si desidera superare.

Tale abilità, infatti, non solo risulterà utile agli adulti di domani per farsi valere nelle diverse situazioni della vita, ma può rivelarsi uno strumento molto efficace per contrastare fenomeni come il bullismo, la pressione dei pari e i conflitti interpersonali. Per questo un gruppo di psicologi ed esperti in materia ha recentemente individuato per l'HuffPost alcune frasi che, nella loro semplicità, possono insegnare ai bambini ad assumere un atteggiamento assertivo quando necessario.

Rivendicare i propri bisogni è sano e indice di maturità

Nel delicato processo di costruzione della propria personalità, i bambini devono capire quando mostrarsi disponibili e "piegarsi" alle parole o alle azioni degli altri, e quando invece rimanere sulle proprie posizioni. Accettare sempre e comunque tutto ciò che viene proposto, infatti, potrebbe portare i piccoli a lasciarsi trascinare dalle situazioni (anche quelle più nocive e insidiose) e a mettere in secondo piano i propri desideri e le proprie aspirazioni per non scontentare le aspettative altrui.

"L'assertività è una qualità essenziale per insegnare ai bambini a esprimere i propri bisogni e limiti con sicurezza, ma senza essere aggressivi" ha spiegato la psicologa pediatrica Ann-Louise Lockhart, sottolineando come questa competenza non solo aiuta i più piccoli a esprimere apertamente le proprie emozioni, evitando di reprimerle, ma contribuisce anche a creare relazioni più sane e soddisfacenti in ambito personale e professionale.

Secondo la parental coach e autrice di successo Amy McCready, imparare a comunicare i propri confini è anche un modo molto efficace per difendere gli altri e se stessi. Questa abilità deve però essere interiorizzata fin dai primi anni di vita, in modo da rendere il processo di apprendimento più naturale e armonioso, poiché imparare a dire la propria da adulti è un'impresa tutt'altro che semplice.

Le frasi da insegnare a imporsi senza aggressività

Lockhart e McCrready – insieme al contributo dell'assistente sociale Lisa Schab – hanno identificato in particolare sette frasi che i genitori dovrebbero quanto prima trasmettere ai propri figli per aiutarli a smarcarsi con gentilezza e determinazione da situazioni che non li mettono a loro agio.

"Non mi piace. Per favore, smettila" : questa semplice affermazione aiuta i bambini a riconoscere e verbalizzare le proprie emozioni, accompagnandole con una richiesta chiara e cortese.

: questa semplice affermazione aiuta i bambini a riconoscere e verbalizzare le proprie emozioni, accompagnandole con una richiesta chiara e cortese. "Non sono d'accordo" o "Per me non va bene" : una risposta semplice e ferma che non attacca l'interlocutore e permette di affrontare situazioni di confronto senza risultare aggressivi.

: una risposta semplice e ferma che non attacca l'interlocutore e permette di affrontare situazioni di confronto senza risultare aggressivi. "No, grazie" : può sembrare una banalità, ma aggiungere un semplice "grazie" rende il rifiuto rispettoso, riducendo la probabilità di reazioni negative.

: può sembrare una banalità, ma aggiungere un semplice "grazie" rende il rifiuto rispettoso, riducendo la probabilità di reazioni negative. "Preferirei fare qualcos’altro" : questa espressione insegna ai bambini a proporre alternative quando si trovano in situazioni scomode.

: questa espressione insegna ai bambini a proporre alternative quando si trovano in situazioni scomode. "Ho bisogno di tempo per pensarci" : la frase risulta utile per evitare decisioni impulsive e guadagnare tempo per riflettere.

: la frase risulta utile per evitare decisioni impulsive e guadagnare tempo per riflettere. "Rispetto quello che dici, ma penso che…" : questa formula combina rispetto per l’opinione altrui con l’affermazione delle proprie idee. Chi la pronuncia rimane della propria opinione, ma evita lo scontro e consente un civile scambio di vedute

: questa formula combina rispetto per l’opinione altrui con l’affermazione delle proprie idee. Chi la pronuncia rimane della propria opinione, ma evita lo scontro e consente un civile scambio di vedute "Mi scusi, vorrei…": frasi di questo tipo incoraggiano i bambini a chiedere aiuto o esprimere un bisogno in modo educato e sicuro, senza risultare troppo invadenti.

Mai reprimere i sentimenti dei bambini

Le esperte si sono anche concentrate sulla necessità di abituare i bambini a non sentirsi in difetto quando percepiscono l'esigenza di affermare i propri bisogni. Per raggiungere questo obiettivo, mamme e papà dovrebbero dunque prestare un po' di attenzione anche a tutte quelle situazioni in cui, senza volerlo, si rischia di sminuire le necessità dei figli. Come sottolineato da Lockhart, frasi che spesso vengono pronunciate con leggerezza – come "Lascia perdere" o "Non farne un dramma" – possono infatti trasmettere il messaggio che è meglio evitare i conflitti anche a discapito del proprio benessere.

Molto meglio incoraggiare i bambini a riconoscere e rispettare le proprie emozioni, anche se questo richiede più tempo e più energie (e talvolta anche qualche scocciatura in più).

L'importanza del gioco di ruolo e degli esempi pratici

Per aiutare i bambini a sviluppare l'assertività, è utile poi simulare situazioni reali attraverso il gioco di ruolo. Questo esercizio consente di praticare le frasi assertive in un contesto sicuro e di sperimentare diverse reazioni.

Inoltre, condividere esempi personali di situazioni in cui si è stati assertivi o si sarebbe voluto esserlo può offrire ai bambini modelli concreti da seguire. Spesso tale obiettivo si può perseguire anche parlando con i ragazzi di situazioni che hanno appena vissuto nella loro quotidianità: "Non vergognatevi o criticate mai, ma aiutate vostro figlio a capire come abbia agito, o come avrebbe potuto agire in modo più assertivo nella situazione in cui si trovava", ha spiegato l'assistente sociale Schab, ricordando come un piccolo investimento oggi possa fare una grande differenza nel futuro dei nostri ragazzi.