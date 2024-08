La storia di Melanie e Wayne, i nonni che ogni estate organizzano un campo estivo per i loro 8 nipoti

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Il campeggio per cugini è un’idea venuta a Melanie e Wayne Fisher, nonni di ben 11 nipoti che da 8 anni, ogni estate, invitano i loro nipoti dai 5 anni in su a vivere una settimana nella loro fattoria in campagna.

L'idea è venuta loro per sgravare i genitori dalla difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, soprattutto in estate quando le scuole sono chiuse e permettere ai piccoli di combattere la noia estiva con attività educative pensate per loro.

Il campeggio per cugini

“I nostri figli non vedono l’ora che arrivi il momento di andare al campeggio per i cugini, organizzato dai loro nonni, e a dire il vero non vediamo l’ora anche noi genitori”. Così Clint Fish ha commentato su X l’esperienza che ogni anno, da 8 anni a questa parte, le sue bambine, grazie all’impegno dei nonni, possono vivere insieme ai loro cuginetti.

L’idea è venuta ai nonni, come si legge alle pagine di Today.com, ormai in pensione da anni, ma che in passato sono stati rispettivamente un’insegnante e un giudice e che a seguito di due diagnosi di cancro, hanno capito che valeva la pena di godersi ogni attimo con i loro nipotini.

L’esperienza non è solo divertente ma educativa, dal momento che i piccoli dormono in delle capanne costruite dai nonni nella fattoria, si svegliano al suono di una campanella e per prima cosa devono rifarsi il letto, prima di ritrovarsi tutti in cerchio ad un orario stabilito a cantare l’inno nazionale.

Seguono un giuramento di fedeltà e un po’ di stretching per preparare il corpo alle tante attività della giornata.

Durante il giorno i bimbi fanno lezione di musica, cucina, si adoperano per sistemare la fattoria, o per svolgere attività di artigianato e si addentrano con i nonni nelle campagne per vere e proprie gite tutti insieme. Alla conclusione della settimana di campeggio, la domenica arrivano tutti i genitori dei piccoli. I 4 figli di Melanie e Wayne Fischer, prima di riportare i bimbi a casa, possono assistere ad un loro spettacolo e ad una premiazione organizzata dai nonni, in cui vengono messe in mostra abilità e competenze raggiunte dai bimbi nel campeggio.

Le attività sono molto importanti per i bambini, che vivono distanti e sapendo di potersi incontrare ogni anno a casa dei loro nonni per un’intera settimana con loro, riescono comunque a stringere un forte rapporto.

Non appena il frastuono di risate e grida dei nipotini è lontano, i nonni si riuniscono e ragionano sulle attività da proporre l’anno successivo, commentando cosa ha funzionato e cosa no nell’appena trascorsa settimana con i bambini.

Dopo aver letto la storia dei due nonni, in tantissimi si sono chiesti come dare vita ad un campo estivo per cugini, così i nonni hanno scritto una vera e propria guida, dalla quale si legge che il camp è un’occasione per vivere un momento in famiglia tutti insieme, che fa bene ai nonni e ai bambini.

Tra le attività che i due propongono vi sono la caccia al tesoro, l’Hockey su prato, le battaglie con le pistole ad acqua e lavoretti come la costruzione dei braccialetti dell’amicizia, dare da mangiare agli uccellini, colorare le magliette o costruire saponette e candele profumate.

Nelle ultime pagine si trovano le domande più frequenti che diversi utenti hanno fatto ai nonni, tra cui quale fosse la cosa più difficile nella gestione del camp, entrambi hanno risposto "mantenere una tabella di marcia identica per ogni giornata".

Un ‘altra domanda era legata a come affrontassero la mancanza di casa dei nipoti: “I nostri nipoti difficilmente lamentano la malinconia di casa, per ovviare al problema facciamo in modo che siano molto impegnati dalla mattina alla sera, così quando arriva l’ora di andare a letto si addormentano subito senza pensare alla mamma e al papà che non sono presenti”.