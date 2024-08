video suggerito

Il pigiama party tra cugini: il trend sui social che permette alla famiglia di ritrovarsi a casa dei nonni Il pigiama party tra cugini da semplice challenge su TikTok può trasformarsi in un modo per riunire la famiglia. Innumerevoli sono i benefici per le famiglie del creare dei momenti di ritrovo anche una volta che si diventa adulti.

A cura di Sophia Crotti

Un gruppo di ragazzi, ormai adulti, ciascuno con le proprie vite e carriere avviate in parti diverse del Pianeta ma con una cosa in comune: i più dolci ricordi d’infanzia. Si tratta di un gruppo di cugini, che si sono riuniti tutti insieme per andare a fare visita alla nonna, chiedendole se, come una volta, potessero fare un pigiama party tutti insieme.

Sono tanti i video su TikTok dove si ripete questo copione, all'hashtag #cousinsleepover, i cugini raggiungono la casa dei nonni e la loro reazione è sempre commovente, piangono, non credono ai loro occhi e riservano lo stesso affetto a ciascuno dei nipoti.

Sotto ai video piovono i commenti dei follower che commentano sbalorditi per l'amore che trapela dai volti dei nipoti e dalla commozione dei nonni. Il pigiama party tra cugini, altro non è che un modo per riunire la famiglia, che può essere replicato e ha immensi benefici per tutti i membri della famiglia.

I benefici del pigiama party tra cugini

I benefici di creare dei momenti di ritrovo tra i membri della famiglia anche una volta che sono adulti, sono innumerevoli. Alle pagine di Parents li ha elencati lo psichiatra Zishan Khan:

Rivedersi anche da adulti, quando ci si sceglie da la possibilità di rafforzare i legami

Permette di rivivere il passato e provare della sana nostalgia per i tempi andati

per i tempi andati Permette una crescita personale: quando si cresce si condividono i successi e le vite di ognuno, crescendo.

La psichiatra Elizabeth Barlow ha spiegato anche che vivere dei momenti in famiglia da adulti permette di sviluppare un forte senso di appartenenza, necessario e difficile da provare quando, una volta cresciuti, ognuno pensa alle proprie vite e responsabilità.

Come organizzare un pigiama party tra cugini

Per organizzare un momento di ritrovo per l’intera famiglia, quando si è ormai adulti, gli esperti suggeriscono di:

pianificare la data con largo anticipo : ognuno ha i suoi impegni, quindi è importante pianificare per tempo così da dare a tutti la possibilità di partecipare.

: ognuno ha i suoi impegni, quindi è importante pianificare per tempo così da dare a tutti la possibilità di partecipare. scegliere delle attività inclusive : è importante trascorrere insieme del tempo di qualità, facendo attività che facciano sentire ognuno partecipe e mettano al centro le abilità di ogni membro della famiglia, piccolo o grande che sia.

: è importante trascorrere insieme del tempo di qualità, facendo attività che facciano sentire ognuno partecipe e mettano al centro le abilità di ogni membro della famiglia, piccolo o grande che sia. stabilire degli obiettivi: secondo gli psichiatri è importante, soprattutto se ci sono delle discussioni in sospeso, dichiarare gli intenti dell’incontro prima di riunire la famiglia, stilando una lista di buoni propositi.

secondo gli psichiatri è importante, soprattutto se ci sono delle discussioni in sospeso, dichiarare gli intenti dell’incontro prima di riunire la famiglia, stilando una lista di buoni propositi. dare vita ad una tradizione: le tradizioni familiari sono importantissime per grandi e piccini, dare vita a un rituale che permetta alla famiglia di ritrovarsi per trascorrere del tempo insieme e sentire davvero di appartenere alla famiglia.

scendere a compromessi: se qualcuno non riesce ad esserci fisicamente ma sarebbe disponibile a connettersi in una video call per partecipare anche solo pochi minuti alla riunione di famiglia è giusto permetterglielo. Le video chiamate poi, programmate periodicamente, possono essere un modo per rimanere vicini anche se si vive lontano.