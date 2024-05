video suggerito

Perché per i bambini sono importanti le tradizioni in famiglia e come iniziarle Le tradizioni di famiglia sono importantissime per grandi e piccini, rafforzano l'unione familiare, la serenità e la personalità di ognuno. Alcune sono molto semplici da instaurare altre più complesse ma tutte hanno per i bimbi gli stessi benefici.

A cura di Sophia Crotti

Le tradizioni familiari come il pranzo della domenica tutti insieme, o il ritrovarsi una volta all’anno per guardare lo stesso programma tv o uno spettacolo teatrale, non sono solo un modo per permettere ai bambini di vivere un’esperienza importante in famiglia, ma contribuiscono a migliorare la qualità della loro vita e a rafforzare la loro personalità.

Per tradizioni di famiglia si intendono quegli eventi che si ripetono identici a loro stessi, quindi con una struttura ben precisa e ripetitiva e che assumono un valore positivo per ogni membro della famiglia.

Per questo, se ancora non si annovera tra le proprie abitudini familiari, quella di ritrovarsi tutti insieme almeno una volta all'anno per un'attività o un festeggiamento, è il momento di iniziare.

I benefici delle tradizioni familiari

Sono innumerevoli i benefici che i bambini traggono dalla partecipazione a rituali di famiglia o tradizionali riunioni tra parenti, specificati sia dall’NHS che da uno studio pubblicato sulla National Library of Medicine:

Aumenta la sicurezza nelle loro capacità : avere la certezza che un certo evento si ripeta identico a se stesso una volta all'anno o più volte all'interno della stessa settimana rende i bimbi più sicuri e confidenti in sé, perché insegna loro che in certe situazioni si può prevedere ciò che accadrà e agire al meglio di conseguenza. I piccoli risultano quindi anche meno ansiosi e agitati rispetto al futuro.

: avere la certezza che un certo evento si ripeta identico a se stesso una volta all’anno o più volte all’interno della stessa settimana rende i bimbi più sicuri e confidenti in sé, perché insegna loro che in certe situazioni e agire al meglio di conseguenza. I piccoli risultano quindi anche meno ansiosi e agitati rispetto al futuro. Rasserena i genitori: essere in un ambiente protetto con tutta la famiglia, rende i genitori più sereni, consapevoli che possono essere loro stessi e che non devono preoccuparsi di nulla.

Tengono unita la famiglia: durante queste periodiche riunioni familiari il clima è disteso e non ci sono grossi conflitti, il che ha enormi benefici per quanto riguarda i problemi comportamentali. Interrompere improvvisamente e senza dare spiegazioni queste tradizioni familiari, sembrerebbe anche minare la coesione tra i membri della famiglia.

Rafforzano l'identità personale: sapere quali sono le proprie radici, sentirsi parte di qualcosa e confrontarsi con parenti più grandi, rafforza l'identità dei bambini e degli adolescenti , aiutando loro ad interpretare il presente e a guardare al futuro con speranza.

sapere quali sono le proprie radici, sentirsi parte di qualcosa e confrontarsi con parenti più grandi, , aiutando loro ad interpretare il presente e a guardare al futuro con speranza. Permettono un miglior adattamento psicologico ai cambiamenti: questo perché guardare gli adulti che si comportano sempre in uno stesso modo, a seconda delle circostanze, permette ai bambini di mettere in atto strategie di coping e imparare dunque dai genitori a comportarsi.

Qualche idea per iniziare una tradizione di famiglia

Se ancora non si ha l’abitudine di ritrovarsi con i propri familiari per ricorrenze o eventi speciali, visti i benefici che questi hanno per i bambini, è sempre il momento buono per iniziare.

La psicologa clinica Nicole Amoyal Pensak ha condiviso sulle pagine della rivista sulla genitorialità Parents, qualche consiglio a proposito di nuove tradizioni da mettere in atto, durante la crescita dei bambini, alcune possono essere più complesse da organizzare, altre invece semplicissime, ma i benefici per i bimbi sono gli stessi.

Mangiare tutti insieme

Si può per esempio organizzare una grigliata con la famiglia tutti gli anni lo stesso giorno, oppure, nel caso in cui non sia avesse a disposizione una griglia, un pic-nic in un parco pubblico. In alternativa si può decidere di concedersi, insieme ai bimbi, una volta a settimana un brunch composto da pietanze diverse da cucinare insieme, anche per invogliare i bimbi a mangiare dei piatti nuovi.

Festeggiare gli obiettivi raggiunti

La psicologa suggerisce anche di iniziare un rituale per ogni ultimo giorno di scuola, che sia un pomeriggio in piscina o una festicciola con gli amici o un più semplice gelato da mangiare insieme appena suonata l'ultima campanella.

Insegnare dei valori importanti

Esistono anche delle tradizioni che possono insegnare importanti valori ai bambini, per esempio organizzare un momento in cui mettono a posto, insieme ai genitori, la propria cameretta, il proprio armadio o il proprio giardino, spiegando loro l'importanza di vivere in un ambiente ordinato, che tutti contribuiscono a sistemare. Anche il volontariato può essere un'ottima scelta, selezionando un'attività che il proprio territorio permetta di fare a bambini e adulti insieme.

Una foto ricordo

Se tutte queste attività proposte possono essere complesse da realizzare, e non si riesce a ripetere periodicamente la stessa attività insieme ai figli, secondo la psicologa, può diventare una tradizione anche scattarsi ogni anno la stessa fotografia, facendo sempre la solita smorfia buffa, nei diversi luoghi che si visitano tutti insieme.