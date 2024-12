“È difficilissimo essere genitori e lavoratori durante le vacanze di Natale”: il racconto di 3 famiglie

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Tre genitori hanno raccontato cosa significa per loro conciliare la propria vita lavorativa con le vacanze natalizie ed estive dei propri bambini, che per un lungo periodo sono a casa da scuola.

A riportare le loro storie è stato il notiziario online abcNews, ciascuno dei genitori si è ingegnato per sopravvivere a un periodo fatto di forte pressione sociale e l'impossibilità di conciliare genitorialità e lavoro, come le vacanze di Natale.

La storia di un genitore sopravvissuto alle vacanze scolastiche natalizie

È Sam Alderton-Johnson, un papà 37enne il primo a raccontarsi alle pagine di abcNews, l'uomo ha 5 figli, di età compresa tra i 4 e i 20 anni e nonostante il suo ufficio gli consenta smart-working e flessibilità oraria, durante le vacanze di Natale fa davvero fatica a gestire i figli a casa da scuola e lavoro. "L'assenza di servizi di assistenza all'infanzia durante le feste è un grosso problema" spiega il padre che quando trova posto in un asilo locale che occasionalmente offre assistenza ai bambini cerca di lasciare lì almeno la sua bimba più piccola.

"Mi dico che conta il tempo di qualità più che la quantità" spiega, sottolineando che l'asilo costa tantissimo e dunque può lasciare lì la sua bimba qualche ora mentre cerca di concentrare il lavoro nei momenti in cui non si deve occupare della piccola, seppur con fatica.

Conclude dicendo di essere più in pace con se stesso da quando si è reso conto di non poter in alcun modo essere un papà perfetto, nemmeno durante le vacanze di Natale.

Parola d'ordine: pianificare

La seconda ad aver raccontato la sua storia è stata Mandy McCracken, una donna di cinquant'anni che ha raccontato di riuscire a lavorare in smart durante le feste natalizie con i suoi figli, ormai adolescenti a casa. "All'inizio mi imbarazzava che loro comparissero dietro lo schermo mentre ero in call su zoom, poi ho capito che doveva essere ben chiaro alle persone cosa significa essere genitore e lavoratore quando le scuole sono chiuse".

Per organizzarsi e organizzare le attività di tutta la famiglia anche durante le vacanze di Natale McCracken usa una lavagna, sulla quale scrive con pennarelli di colore diverso cosa ogni membro della famiglia debba fare. "La cosa più difficile è sempre stata gestire il tempo sugli schermi dei miei figli durante le feste, finché non ho iniziato a usare il metodo delle 10 cose".

Questo metodo consente alla donna di dare a ciascuno dei suoi figli 10 impegni da svolgere durante la giornata prima di stare sugli schermi, così da ridurre il loro tempo incollati davanti ai social.

Le vacanze per stare insieme

C'è anche chi, durante le vacanze di Natale, apprezza così tanto il tempo da trascorrere con i propri bimbi, come Amanda Murphy, che ha 4 figli di età compresa tra i 10 e i 16 anni, da sperare che durino il più possibile.

La donna ha un allevamento di bovini e adora il periodo delle festività natalizie poiché i suoi bimbi possono stare insieme a lei in mezzo alla natura e partecipano all'attività di famiglia.

"Finalmente siamo tutti insieme, io e mio marito raduniamo il bestiame, mentre i miei figli si occupano di costruire insieme a noi le recinzioni". Tuttavia la donna teme fortemente il periodo delle vacanze invernali, dal momento che quando i suoi bambini torneranno a scuola le mancheranno terribilmente e potrà vederli molto meno.