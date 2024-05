video suggerito

La storia dei 5 gemelli che si sono laureati lo stesso giorno negli Usa Sono nati da un parto eccezionale nel 2002 i 5 gemelli, che hanno reso la loro vita ancora più straordinaria laureandosi tutti lo stesso giorno. La famiglia ha raccontato le difficoltà economiche e l'enorme aiuto dell'Università, indispensabile ai 5 fratelli per completare gli studi.

A cura di Sophia Crotti

Credits: Pagina Facebook della Montclair State University

Esiste una possibilità su 55 milioni di partorire 5 gemelli, riporta il notiziario online Fox News, e ancora meno che questi fratelli si laureino tutti lo stesso giorno. Ma i fratelli Povolo hanno voluto battere ogni statistica o previsione.

Lo scorso lunedì i 5 gemelli si sono laureati tutti insieme presso la Montclair State University, diventando i primi e gli unici 5 gemelli del New Jersey a ricevere un titolo di studio nello stesso giorno. I 5 fratelli avevano già fatto molto parlare di sé, quando i notiziari locali avevano raccontato del loro parto eccezionale, ma questa volta hanno raggiunto insieme un importante obiettivo di vita.

La loro mamma, Silvia Povolo, ha dichiarato al notiziario dell'Università di essere molto emozionata: “Io e mio marito proviamo una gioia immensa per il traguardo che stanno raggiungendo i nostri figli, è da quando sono nati che ricordiamo loro che la cultura è come una chiave che apre una porta d’oro”

I sacrifici della famiglia

Gestire la vita, la crescita e gli studi di 5 figli non è stato semplice per la famiglia. I 5 ragazzi, infatti, hanno sempre lavorato durante gli studi, per permettersi libri e corsi.

Micheal, uno dei 5 gemelli, riporta l’università, ha affermato: "Ricordo ancora quando dopo la scuola abbiamo parlato del college, chiedendoci come avremmo fatto a sostenere le spese moltiplicate per 5”.

Credits: Pagina Facebook della Montclair State University

La preoccupazione è stata condivisa anche dai genitori, oltre che da tutti i fratelli, ma informandosi con l’Università sono riusciti ad ottenere finanziamenti per tutti e 5 gli anni di studio e, dati gli ottimi risultati scolastici, delle borse di studio. Victoria ha detto, intervistata dall’università: “Se non avessimo ricevuto aiuti da parte dell’università, sarei stata pronta a rinunciare ai miei sogni, per la stabilità economica della famiglia”

La loro mamma ha infatti affermato che visti gli aiuti ricevuti e i sacrifici dei ragazzi questo titolo per loro vale doppiamente: “È un momento di una gioia così grande che non si può descrivere a parole”.

I 5 gemelli laureati

Classe 2002, i 5 ragazzi hanno terminato proprio lunedì ciascuno il proprio corso di studi e i docenti hanno ripetuto, durante la giornata, il loro cognome più e più volte.

Anche se questa storia sembra confermare la credenza per la quale tra i gemelli vi sia un rapporto speciale che li induca a vivere in simbiosi per tutta la vita, coltivando le stesse passioni, non è questo il caso. Fa sapere l’università, che i 5 fratelli si sono laureati ciascuno in una materia diversa. Non solo, i ragazzi durante la crescita hanno ciascuno sviluppato, ciascuno diverse inclinazioni.

Victoria, una delle due femmine tra i 5 fratelli, si è diplomata in Biochimica e ora sta per intraprendere un percorso di medicina legale. Ashley che si è diplomata in letteratura inglese, sogna di diventare insegnante e durante gli anni del college ha fatto un Erasmus in Inghilterra, misurandosi con la distanza dai suoi fratelli. “Ho capito grazie alla distanza che loro non sono solo i miei fratelli, sono i miei migliori amici” ha spiegato Ashley intervistata dall’Università e Victoria ha prontamente ribattuto: “Per noi è importantissimo stare insieme, e quando siamo lontani pensiamo già ad organizzarci per rivederci”.

Credits: Pagina Facebook della Montclair State University

Ludovico si è laureato in Scienze Politiche, spinto da un professore che ha colto in lui, durante il primo anno di giurisprudenza, materia che aveva scelto in partenza, la sua predisposizione per questo diverso ambito. Michael è lo sportivo della famiglia, centrocampista della squadra di lacrosse dei Red Hawks, appassionato anche di scienze della nutrizione. Marcus, l'ultimo dei 5, ama la finanza, ha già lavorato per un colosso americano e ha scelto di vivere nel campus dove gli è più facile studiare, invece che a casa, con i suoi 5 fratelli.

I ragazzi, laureati, sono già proiettati verso il futuro, spiega il loro papà: "Chiusa una porta, se ne apre una nuova, ora i ragazzi pensano a quello che verrà, e noi speriamo sia bellissimo".