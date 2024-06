Una coppia convinta di aspettare 2 gemelli, scopre che invece nasceranno 5 bambini: “È un evento rarissimo”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo Facebook Ashley Meyers

Una coppia del Mississippi, Ashley Meyers di 26 anni e Tyler Meyers di 28 anni, ha ricevuto a poche settimane dalla prima ecografia dei propri figli, che pensavano essere 2 gemelli, una notizia che ha definito “inaspettata e shoccante”. In autunno non nasceranno solo 2 bambini ma 5 fratellini, come ha rivelato l'ultima ecografia

I due, già genitori di due bambine, Paisleigh, di 3 anni, e Westlynn, di 2, mai si sarebbero aspettati di dover rimboccare tra poco le coperte di ben 7 lettini e hanno raccontato la loro storia a Today.com, perché dopo lo spavento iniziale hanno ricevuto moltissimo supporto dalla comunità locale, e sperano che ciò accada a chiunque si trovi davanti ad una notizia del genere.

La gravidanza inaspettata

La giovane Ashley Meyers ha scoperto per caso di essere in dolce attesa, quando in coda in farmacia per uno sciroppo per la tosse, sulla cui confezione era specificata l'incompatibilità con una gravidanza, ha realizzato che quei pochi giorni di ritardo nel suo ciclo potevano essere il preludio di una nuova gestazione.

Così la donna arrivata in cassa ha comprato, per togliersi ogni dubbio, anche un test di gravidanza: “Il test era positivo e le lineette molto più scure di quanto non lo fossero state per le due gravidanze precedenti” ha spiegato a Today.com Ashley Meyers.

Credits: profilo Facebook di Ashley Meyers

A questo punto la donna si è sottoposta a un'ecografia non diagnostica, definita “di ricordo”, presso una clinica medica privata, che le ha confermato la gravidanza. Ashley Meyers si è recata in ospedale con suo marito per degli esami del sangue, che hanno rivelato ai due che sarebbero diventati genitori nuovamente ma di due bambini gemelli.

All’inizio i coniugi Meyers, che avevano appena traslocato e non erano intenzionati ad avere altri figli, si sono agitati, poi hanno pensato di potercela fare, considerando che anche i loro primi due figli erano nati a pochi mesi di distanza, e crescere due gemelli non sarebbe stato poi tanto diverso.

Fino a che i due hanno ricevuto una telefonata dal ginecologo, che dopo un'ecografia si è accorto che i gemelli non erano solo 2, ma ben 5.

“Siamo rimasti in silenzio, e per settimane non abbiamo voluto parlare con nessuno, 5 figli sono tanti” ha rivelato Ashley a Today.com. Dopo il panico iniziale la coppia ha deciso di accogliere la notizia, pensando nuovamente di potercela fare.

L’ospedale a cui si sono affidati li ha messi in contatto con un’altra coppia che nel 2023 aveva vissuto la stessa esperienza, con i quali i futuri genitori di 5 figli hanno potuto confrontarsi, esprimendo le proprie paure e ricevendo il giusto conforto. È assurdo pensare che una gestazione così rara e particolare sia avvenuta per due volte nello stesso ospedale nel giro di due anni.

"Una gravidanza di 5 gemelli si verifica circa una volta ogni 60 milioni di nascite, è rarissimo”, ha spiegato la dottoressa Rachael Morris, professoressa di medicina materno-fetale presso il Centro medico dell'Università del Mississippi.

Credits: profilo facebook di Ashley Meyers

Ora Ashley è ricoverata, proprio nell'ospedale universitario, sebbene sia solo alla 25esima settimana di gravidanza, perché deve riposare il più possibile, per raggiungere almeno la 34esima settimana di gravidanza, in modo che i bambini nascano sani. “Qui in ospedale guardo la tv, e recupero tutte quelle cose che avendo sempre lavorato a tempo pieno, ho lasciato da parte" ha spiegato al giornale.

Il compagno, Tyler Meyers, è invece alle prese con la gestione dei propri impegni lavorativi e dei suoi due bambini piccoli, intervistato da Today.com ha detto di aver capito solo ora quanti sacrifici facesse sua moglie nel sistemare la casa, prendersi cura dei loro bimbi e lavorare.

“Questo periodo separati ha fatto nascere in me un rispetto del tutto nuovo nei confronti di mia moglie, prendersi cura della casa e dei bambini, dopo una giornata intera di lavoro, è molto più complesso di quanto potessi immaginare”.