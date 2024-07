video suggerito

Il rarissimo caso delle quattro gemelle identiche e nate premature: "Ora stanno bene e possono andare a casa" L'evento è così raro che capita una volta su 15 milioni di possibilità. Ora toccherà a mamma Mercedes e papà Jonathan trovare i giusti equilibri: "Stiamo già pensando a in che ordine dar loro da mangiare"

Lo scorso maggio in Texas si è verificato un avvenimento realmente più unico che raro: una coppia ha dato alla luce quattro gemelle omozigote, identiche tra loro. Un fenomeno reso ancora più straordinario dal fatto che il loro concepimento è avvenuto in modo del tutto naturale, senza il ricorso a tecniche di fecondazione assistita che statisticamente rendono più frequenti i parti gemellari.

Il lieto evento è avvenuto al Texas Children's Pavilion for Women, ma le quattro bimbe sono potute andare a casa solamente negli ultimi giorni a causa di una nascita prematura e piuttosto tribolata.

A dare l'annuncio sono stati gli stessi genitori della fenomenale quaterna, Mercedes e Jonathan Sandhu, che intervistati dal sito Today.com hanno espresso tutta la loro gioia per poter finalmente iniziare la nuova vita da famiglia extra-large.

Un evento inaspettato

Mercedes e Jonathan Sandhu avevano già due bimbi – il più grande ha ormai 4 anni, mentre il secondogenito ha da poco superato l'anno e mezzo di vita – e non stavano in alcun modo cercando una nuova gravidanza.

"Non stavamo cercando di avere un altro bambino, ma quando abbiamo scoperto che ce n'erano addirittura quattro eravamo increduli" ha raccontato Mercedes. Una sorpresa condivisa anche dagli stessi medici, poiché stando alle stime riportate dai dottori, vi è appena una possibilità su 15 milioni di avere un parto quadrigemellare da un concepimento naturale.

Per intenderci, è molto più probabile essere colpiti da un fulmine due volte.

Portare avanti una gravidanza quadrigemellare però non è affatto uno scherzo e infatti alla 29esima settimana di gestazione Mercedes si è dovuta sottoporre ad un parto cesareo per salvaguardare l'incolumità di madre e figlie. Le piccole, nate molto sottopeso, sono dunque dovute rimanere per mesi in incubazione in attesa di avere le energie sufficienti per affrontare il mondo esterno.

E quel momento è finalmente arrivato, anche se adesso viene il bello poiché, come ricordato da papà Jonathan, ora occorrerà ridistribuire gli spazi della casa e organizzare una nuova routine per la famiglia che ora conta otto membri.

"Stiamo elaborando un programma su come nutrirle, iniziando da chi ha più fame. Poi procediamo in ordine progressivo" ha spiegato Jonathan.

Nuove consapevolezze

Dopo l'esposizione mediatica dovuta alla straordinarietà della quadrupla nascita, i Sandhu hanno iniziato a postare su Instagram foto e video della loro nuova quotidianità, ricevendo continui messaggi di affetto e vicinanza, ai racconti di altri genitori che hanno dovuto fare i conti con nascite premature.

"Queste testimonianze non solo ci hanno ispirato" ha concluso Jonathan "Ma ci hanno anche fatto capire che, dopotutto, possiamo davvero farcela".