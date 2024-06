video suggerito

14 coppie di gemelli e una triade si diplomano contemporaneamente: "È la classe dei record" La classe dei diplomati del 2024 ha battuto ogni record, a ritirare l'attestato contemporaneamente in Florida sono state 14 coppie di gemelli e una tripletta. Molti dei ragazzi sono in classe insieme fin dalle elementari ma con l'inizio dell'università si separeranno.

A cura di Sophia Crotti

Credits: Pagina Ig Cooper City High School Activities

Il 5 giugno è stato il giorno dei record per la scuola superiore di Cooper City, in Florida. Si sono diplomati in tutto 543 studenti, ma il 6% di loro era composto da coppie o triplette di gemelli.

14 coppie di gemelli e una triade sono salite sul palco per festeggiare insieme il proprio traguardo scolastico, convincendo il pubblico di vedere doppio o di avere le allucinazioni.

Solo 2 delle 14 coppie erano composte da gemelli omozigoti, dunque identici, ma gli altri assomigliano comunque tutti molto.

Di questi ragazzi la maggior parte ha frequentato la stessa classe sin dalle elementari, ma se alcuni proseguiranno insieme gli studi, per altri la cerimonia dei diplomi è stato anche l’ultimo traguardo da festeggiare insieme, perché, avendo scelto diverse università, le loro strade si separeranno.

La classe dei record

La preside dell’Istituto che si trova a 40 minuti da Miami, Vera Perkovic, ha raccontato a Today.com l’emozione di aver stretto la mano e consegnato il diploma a questi gruppi di gemelli:

“Vederli insieme sul palco, ma ciascuno con il proprio diploma, ci ricorda sia che seppur gemelli sono l’uno diverso dall’altra, ciascuno con i propri desideri e le proprie ambizioni, anche se sono cresciuti insieme in questi anni”.

Come riporta NBCMiami non si sa con certezza se questa sia la prima volta che così tanti gemelli si siano diplomati contemporaneamente presso l’istituto, ma solo perché nessuno ha mai fatto ricerche o sondaggi approfonditi a riguardo. Il personale della scuola superiore di Cooper City in Florida, è però concorde nel dire che mai prima della classe del 2024 fosse successa una cosa simile.

Le due gemelle in classe insieme dall'asilo

Delle diverse coppie di gemelli ce n’è una in particolare, composta da Gabrielle e sua sorella Jocelyn Reed, che condividono i banchi fin dal primo anno di scuola dell’infanzia.

Le due sorelle sono identiche e per loro è stata un’enorme sorpresa sapere di non essere più le uniche: “Quando dici di avere una sorella gemella identica a te, le persone si stupiscono e ti trattano come se fossi uno spettacolo da osservare, è stato meraviglioso scoprire che invece c’erano tantissimi altri gemelli a diplomarsi con noi” ha detto Jocelyn Reed a Today.com.

credits: pagina Ig Cooper City High School Activities

Il papà delle ragazze ha spiegato alla rivista che essere genitore di due gemelle è sempre stato molto bizzarro ed emozionante perché la famiglia ha sempre festeggiato per due ogni traguardo. “È stato due volte più emozionante, due volte più confusionario e due volte più travolgente" ha spiegato l’uomo.

Le due sorelle sono pronte, per la prima volta nella loro vita, a separarsi, ad agosto, perché hanno scelto due college diversi.

Gabrielle è iscritta alla Cornell University, dove si studia ingegneria, marketing e biologia, mentre la sorella Jocelyn è pronta a iniziare la Washington University a St. Louis in Missouri.

Credits: pagina ig Cooper City High School Activities

Le due, però, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non stanno vivendo questo momento come qualcosa di critico ma come l’occasione per spiccare il volo.

“Siamo entusiaste di separarci e imparare a stare da sole, non sarà facile, ma ci permetterà di vivere ciascuna le proprie esperienze” ha detto Gabrielle Reed a Today.com.