Due gemelline non si vedono per un giorno intero, il commovente video del baby monitor quando si incontrano Il video ripreso dal baby monitor di una casa americana, mostra due gemelline intente ad abbracciarsi e stringersi dopo un’intera giornata separate, i loro genitori si sono detti commossi e divertiti da quella scena che mostra quanto le loro bimbe siano empatiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Ever e Shiloh sono due gemelline americane, che non sono mai state separate, nemmeno per pochi attimi, nei loro primi mesi di vita.

Quando per la prima volta i loro genitori le hanno separate, perché una di loro stava poco bene e non riusciva ad andare dalla tata, hanno subito dimostrato quanto per loro fosse complesso stare divise.

Le immagini che il baby-monitor ha registrato del loro incontro dopo l’intera giornata separate sono davvero commoventi.

Il video commovente del baby monitor

Le due bimbe si alzano in piedi, ciascuna nella propria culla, si cercano nel buio della stanza e si prendono per mano, seguono abbracci, baci e pacche sulle spalle, una reazione commovente, che dimostra che ci si può mancare tremendamente anche a soli 18 mesi di vita.

La loro mamma Lauren Berty ha condiviso il video dell’incontro ripreso dal baby monitor sui social, commuovendo l’intero web. Sotto al video, che nel giro di due anni ha collezionato 30 milioni di visualizzazioni ha scritto “A volte ho paura per il mondo che stiamo lasciando alle mie figlie, ma voglio crescerle come persone gentili, empatiche, sempre in grado di amarsi”.

Dalla reazione delle due bimbe, sembrano non vedersi da giorni e invece, come spiega la mamma a Today.com, le due sono state separate solo qualche ora. “Le bimbe sarebbero dovute stare entrambe con la baby sitter del quartiere, mentre io e il padre eravamo al lavoro, ma poi Shiloh si è sentita poco bene e ho deciso di tenere lei a casa, mentre la sorellina ha raggiunto la tata”.

A fine giornata le due bambine, come racconta la mamma, erano molto contente di rivedersi, gridavano dall’emozione, e il loro eccitamento le ha anche rese davvero stanche. La mamma le ha dunque messe entrambe nella loro cameretta, dove le piccole riposano in due culle separate ma posizionate in modo che possano sentire la presenza l’una dell’altra.

“Ad un certo punto ho sentito il papà delle bimbe ridere guardando il baby monitor, e mi sono chiesta cosa stessero facendo quelle due”, quando si è avvicinata la mamma ha visto le sue bambine coccolarsi, abbracciarsi, prendersi per mano e persino darsi delle pacche sulla spalla, così è scoppiata a ridere, commossa dal bene che le sue bimbe si vogliono.

Sotto al video tantissimi utenti hanno raccontato la storia delle loro figlie o dei loro figli gemelli, tra chi dice che è impossibile separarli quando sono così piccoli, senza che piangano e chi conferma che le cose non cambiano neanche quando crescono.

“È come se parlassero una loro lingua segreta: il linguaggio dei gemelli, che è comprensibile solo da loro due” ha concluso la mamma a Today.com.

L’ansia da separazione tra gemelli

Nonostante la scienza si arrovelli da tempo nel tentativo di spiegare se vi è davvero una sorta di connessione mentale e telepatia tra gemelli, non è ancora riuscita a dare una risposta univoca, che evidenzi che il rapporto tra gemelli è più speciale di quello tra fratelli.

La psicologa Barbara Klein, tuttavia, che per anni ha studiato i legami profondi tra fratelli gemelli, ha identificato questa incapacità di separarsi anche per poche ore senza provare ansia o stress come “ansia da separazione”. Il disturbo viene generalmente provato, come spiegail manuale MSD dai bambini tra gli 8 e i 24 mesi nei confronti dei genitori.

I piccoli non hanno ancora la capacità di comprendere che quando qualcuno o qualcosa non è nel loro campo visivo, comunque esiste e tornerà e per questo vivono una forte ansia all’idea che il genitore, separato da loro non tornerà. Il disturbo si può ripresentare anche nella crescita, quando i bimbi andranno a scuola e si manifesta con crisi di pianto, tristezza e sintomi come mal di testa e mal di stomaco.

I gemelli dunque proverebbero proprio questa forte tristezza nel separarsi, perché temono di non rivedersi, ansia ripagata dalla gioia e dai gesti di affetto, una volta che si incontrano di nuovo, a fine giornata.