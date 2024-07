video suggerito

La telepatia tra fratelli gemelli esiste davvero? Il parere della scienza I gemelli identici sono davvero telepatici? Si stanno interrogando molti genitori su TikTok su questo tema, grazie ad una challenge online, la scienza però ritiene che il rapporto simbiotico che si viene a creare tra fratelli gemelli non sia diverso a quello che si può creare tra due amici o due fratelli qualunque.

A cura di Sophia Crotti

Digitando su TikTok twin telepathy challenge potrà sembrare di vederci doppio. Compaiono infatti centinaia di video di bambini identici, vestiti e pettinati allo stesso modo, separati da una porta o da una parete, che eseguono i comandi dei loro genitori esattamente allo stesso modo.

Mamme e papà dicono loro di toccarsi la testa, di alzare un braccio o una gamba e i bimbi, pur non vedendosi, lo fanno esattamente nello stesso momento e allo stesso modo, come se la famosa telepatia tra fratelli gemelli esistesse davvero.

La scienza però negli anni ha smentito questa telepatia, concordando nel pensare che i bimbi spesso si comportano allo stesso modo perché trascorrono molto tempo insieme e sono educati dagli stessi genitori.

Il trend su TikTok della telepatia tra gemelli

I gemelli sono i nuovi protagonisti di un trend su TikTok che misura il livello di telepatia tra gemelli omozigoti, dunque identici. Da dietro la camera i loro genitori chiedono ai bambini di toccarsi la testa, la pancia, di fare un balletto o di fingere di essere arrabbiati.

I piccoli rispondono prontamente alle richieste dei genitori, senza guardarsi, poiché tra di loro i genitori posizionano una parete o una porta aperta.

Se i bambini alzano la stessa mano o imitano un'emozione allo stesso modo, ecco che la challenge divenuta popolare online ha dato i suoi frutti e sono uniti da una telepatia inspiegabile, se invece non riescono la magia viene meno.

Ma esiste davvero la telepatia tra fratelli gemelli?

Purtroppo chi ancora crede che Pinco Panco e Panco Pinco, i gemelli dispettosi del cartone animato di Alice nel Paese delle meraviglie, che si completano le frasi l'uno l'altro e si comportano allo stesso modo rappresentino davvero i gemelli omozigoti si sbagliano.

Nonostante il trend su TikTok la scienza sembra dire il contrario quando si parla di telepatia tra fratelli.

Alle pagine di Parents la psicologa Nancy Segal ha spiegato che sembrerebbe esistere una tendenza tra fratelli gemelli a dare maggior rilevanza alle situazioni in cui si sono comportati allo stesso modo e a non considerare affatto quelle in cui invece, si sono atteggiati in maniera diversa.

Il fatto che con questa challenge si parli ancora più di telepatia "Spinge i genitori dei bambini gemelli ad enfatizzare i loro comportamenti identici e ad abbellire le storie", spiega Segal.

Un'altra delle caratteristiche di questa telepatia tra fratelli gemelli sarebbe la capacità di provare nel profondo le stesse emoziono dell'altro.

"Anche con un fratello, che non sia gemello, un genitore e un amico intimo si può entrare in così profonda empatia da provare il suo stesso dolore o la sua gioia", ha spiegato la psicologa Tammy Schamuhn a Parents.

Uno studio pubblicato sull'Indian Journal of Community Medicine, ha dimostrato però che i gemelli identici tendono ad avere comportamenti, interessi sociali e modi di muoversi molto più simili di quanto non li abbiano due fratelli, anche se cresciuti separatamente.

Secondo la psicologa Segal il motivo sarebbe da ritrovare nella genetica: "I gemelli identici condividono tutti i loro geni, a differenza dei fratelli che ne condividono solo la metà in media, penso che questo spieghi il perché di atteggiamenti simili".

Il dottor Segal spiega anche che i gemelli crescono insieme, frequentano spesso la stessa classe, fanno lo stesso sport, hanno lo stesso modo di vestire e di conseguenza è molto più semplice che imparino gli uni dagli altri certi comportamenti e agiscano poi allo stesso modo. Atteggiamento che comunque si riscontra anche tra fratelli con pochi anni di differenza.

Nessuna correlazione nemmeno tra un legame più profondo che condividendo la stessa sacca amniotica i gemelli omozigoti avrebbero potuto instaurare, come spiega il dottor Segal, anche se i due si fossero tirati calci, o abbracciati nella pancia della mamma oggi di certo non lo ricorderebbero.

Dunque la telepatia tra gemelli rimane un mistero o forse una costruzione sociale adatta a diventare un trend sempre più virale su TikTok ma non una verità assoluta.