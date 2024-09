video suggerito

“Mi hanno spinta al parco”: la reazione dei fratelli al finto caso di bullismo è diventata virale La sorellina, d’accordo con la madre, si era finta vittima di un piccolo caso di bullismo per testare la risposta dei fratelli maggiori. “Erano già pronti a difendere la piccola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Con l'inizio dell'anno scolastico e la routine quotidiana che riprende, a volte una risata è proprio quello che ci vuole per alleggerire la giornata. E questo è esattamente ciò che ha offerto un recente video virale su TikTok, dove due giovani fratelli hanno dimostrato di essere pronti a difendere la loro sorellina a qualsiasi costo.

Cara Hashman, mamma americana molto attiva sui social, lo scorso giugno ha pubblicato un video dove, con la complicità della figlia più piccola, ha messo alla prova l'istinto protettivo dei suoi due figli maggiori.

"Sapendo quanto siano protettivi con la loro sorellina, ero curiosa di vedere come avrebbero reagito se avessero pensato che fosse vittima di bullismo" ha raccontato la donna al sito Newsweek dopo che il contenuto, postato su TikTok, ha raccolto oltre 16 milioni di visualizzazioni.

Uno scherzo a fin di bene

Per testare la risposta dei bambini, Cara ha finto di avere una conversazione molto seria con la figlioletta mentre i fratelli erano intenti a guardare la televisione.

Nel video, si vede la donna fingere di chiedere alla piccola se fosse stata veramente spinta da un ragazzo al parco. La bimba, rispettosa del copione preparato, ha quindi mugugnato che sì, effettivamente era stata strattonata da un bambino più grande di dieci anni.

A quel punto la reazione dei due non si è fatta attendere. "Un bambino di 10 anni l'ha spinta al parco?" ha esclamato il fratello maggiore, seguito a ruota dal secondo che, voltatosi di scatto ha urlato: "Cosa!?"

La scena, tanto istintiva quanto divertente, ha scatenato le risate di mamma Cara, che a quel punto non è più stata in grado di reggere la sceneggiata. Una volta terminato lo scherzo però, a telecamera spenta i due fratelli hanno continuato la conversazione, immaginando cosa avrebbero fatto qualora la prepotenza alla sorella fosse stata reale.

Dopotutto, come la stessa Cara ha raccontato ai media, entrambi i fratelli sono molto attaccati alla piccola di casa e anche se non perdono mai occasione per farsi i dispetti e bisticciare, sarebbero pronti a tutto per strapparle un sorriso.

"Vorrei aver avuto dei fratelli così"

Il video di Cara ha fatto subito breccia nei cuori dei frequentatori di TikTok, divertiti ed emozionati per l'amore e l'istinto protettivo dimostrato dai due ragazzini.

"Avrei tanto voluto avere anche io due fratelli così" ha scritto una figlia unica che non ha mai potuto godere della vicinanza di un fratello o una sorella maggiore.

Un altro utente ha scherzato sul fatto che uno dei due fratelli fosse già "pronto a mettersi le scarpe" per andare a proteggere l'incolumità della sorellina.