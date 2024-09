Il trucco di una coppia per presentare il fratellino alla sorella maggiore rischia di fallire

video suggerito

Jay e Sharon Way, una coppia di genitori che condivide contenuti sulla famiglia online, ha svelato il suo trucco, fallimentare, per presentare il nuovo nato alla sorella maggiore.

A cura di Sophia Crotti

Jay e Sharon Way sono due genitori che raccontano, con video divertenti online, le sfide e le gioie della genitorialità.

In uno dei loro ultimi contenuti online, hanno fatto luce su un tema molto complesso: aiutare la loro figlia maggiore ad affrontare, senza troppa gelosia, la nascita del fratellino. Il trucco che hanno deciso di utilizzare, però, a causa di un'incomprensione, ha rischiato di fallire.

Il trucco per far accettare il fratellino alla sorella maggiore

Sharon Way ha dovuto affrontare, insieme al compagno, il parto del suo secondo genito e dunque, allontanarsi per qualche giorno dalla figlia più grande, di appena 2 anni.

Nel tentativo di non farla soffrire troppo per la sua assenza e lontananza, insieme al compagno Jay, ha deciso di mettere in atto un trucco. Il papà, come si vede nel video pubblicato su Instagram, le dice: “Io ora porto la mamma in ospedale e la prossima volta che ci vedremo, avremo un bellissimo regalo per te”.

I due con la parola regalo intendevano proprio il fratellino della piccola, immaginandoselo già suo fidato compagno di giochi, alleato e amico.

Nel video la bimba, con gli occhi ancora gonfi per il pianto, appena sente la parola “regalo”, si illumina e annuisce. I due, quindi, confortati nell’averla vista serena, si recano in ospedale, la mamma ha le contrazioni sempre più ravvicinate, finché il piccolino nasce, in ottima salute.

A questo punto, il giorno seguente, il papà porta la bimba in ospedale per vedere il suo fratellino appena nato. La piccola si avvicina alla mamma che ha il suo bimbo in braccio e gli accarezza dolcemente la testa, senza mostrare alcun accenno di gelosia o tristezza.

La scena è molto commovente, fino a che la piccola non rimane da sola ad osservare il suo fratellino, arrampicandosi sulla culla del bimbo. Lo guarda attentamente, si volta e dice “Bene, e ora dov’è il mio regalo?”.

La bimba nel video trascina un sacchetto di stoffa all’interno del quale, spiega il suo papà a Today.com, aveva preparato una serie di giocattoli, poiché si aspettava un bello scambio di balocchi con il fratellino. “Noi pensavamo che il suo fratellino fosse già il miglior regalo che potesse ricevere, evidentemente non avevamo però inteso lo stesso”.

A questo punto i genitori, spaventati che la bimba perdesse fiducia in loro e non apprezzasse il fratellino, sono corsi ai ripari: “Le abbiamo preso una bambola luminosa, dicendole che era da parte del suo fratellino”. La piccola, ha spiegato poi il suo papà a Today.com, non ha mai mostrato segnali di gelosia nei confronti del fratellino, anzi si è prodigata nell’aiutare la mamma ad accudirlo e coccolarlo.

“Noi abbiamo imparato un’importante lezione, che i bimbi ricordano tutto e per questo o si è estremamente chiari con loro, oppure se si fanno promesse vanno mantenute sempre” ha spiegato il papà della bimba a Today.com.